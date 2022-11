Stadt Luzern Car-Haltestelle beim Bahnhof: Ist der Haupteingang der richtige Ort? Die Park-Rochade am Luzerner Bahnhof sorgt für Kritik. Die Stadt hingegen sagt, die Verkehrssicherheit werde erhöht. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 11.11.2022, 18.53 Uhr

Die Kurzparkplätze beim Bahnhof (hinten) sollen zu Gunsten einer Car-Haltestelle aufgehoben werden. Bild: Manuela Jans-Koch (11.11.2022)

Direkt vor dem Haupteingang des Luzerner Bahnhofs sollen künftig Reisecars anhalten. Die bisherigen Kurzzeitparkplätze für Autos werden aufgehoben und zu Car-Anhalteplätzen umfunktioniert (wir berichteten). Zu diesem Zweck soll das Trottoir ausgebaut werden, damit die ein- und aussteigenden Fahrgäste genügend Platz haben. Die bestehenden Veloplätze bleiben dort.

Die Reaktionen auf die von der Stadt angekündigte Massnahme fallen unterschiedlich aus. So begrüsst der Verein Pro Velo zwar, dass künftig weniger Autos direkt vor dem Bahnhof halten. «Aus unserer Sicht muss im Rahmen der Planung aber sichergestellt werden, dass diese Kreuzung und der tote Winkel der Cars kein Sicherheitsproblem darstellen werden», erklärt Korintha Bärtsch, Co-Präsidentin von Pro Velo. Schliesslich kreuze ein Car am Bahnhofplatz sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausfahrt den Velostreifen, was ein Sicherheitsrisiko darstelle.

FDP will Projekt-Stopp prüfen

Und was meint die Politik dazu? Die SP steht hinter der Entscheidung der Stadt, wie Fraktionschef Simon Roth schreibt:

«Wir begrüssen diese pragmatische Lösung. Unterschiedliche Bedürfnisse können damit gut erfüllt werden.»

Die FDP hingegen reagiert überrascht. Man sei nicht über die Pläne am Bahnhof informiert worden und sehe das Projekt kritisch. So stelle sich beispielsweise die Frage, ob der Standort am Bahnhof genügend Platz biete, um die Reisenden komfortabel ein- und aussteigen zu lassen. Denn einerseits befinden sich mehrere Stützpfeiler der Bahnhofsfassade mitten auf dem Trottoir, zudem wird es dort weiterhin Veloparkplätze geben.

Marco Baumann, Fraktionschef der FDP, sieht aber nicht nur die geplante Car-Anhaltekante kritisch. Dass dafür die bestehenden Kurzzeitparkplätze für Autos weichen müssen, sei ebenfalls nicht ideal. Zwar sollen vor dem Uni-Gebäude acht neue Parkplätze entstehen (davon zwei Behindertenparkplätze). Ob diese ausreichen, bezweifelt man bei der FDP. Schliesslich werde auch in Zukunft ein grosses Bedürfnis bestehen, jemanden mit dem Auto beim Bahnhof abholen oder abladen zu können. Zudem sei fraglich, ob die geplanten zwei Taxiplätze bei der Uni ausreichen. Hier müsse man die Rückmeldungen der Taxifahrer berücksichtigen. «Wir werden intern abklären, ob wir aufgrund dieses Informationsmangels mit einer dringlichen Interpellation reagieren müssen oder sogar den Projekt-Stopp fordern, bis die offenen Fragen geklärt sind», sagt Baumann.

Behinderung für Velos und Autos?

Unsere Berichterstattung zu den Plänen der Stadt am Bahnhofplatz hat auch in den sozialen Medien viele Reaktionen ausgelöst. Es wird vor allem kritisiert, dass der stark frequentierte Platz vor dem Haupteingang des Bahnhofs zu klein für Cars sei. Zudem wird vielerorts befürchtet, dass die Car-Haltestelle die Sicht für Autofahrer erschwere und den Zugang zu den Veloparkplätzen behindere.

Die Stadt Luzern hingegen sieht dank der neuen Massnahme eine Verbesserung der Situation. Die gegenwärtigen Kurzzeitparkplätze auf dem Bahnhofplatz würden für hohe Verkehrsfrequenzen sorgen. Durch die Umwandlung der Autoparkplätze in Car-Haltekanten erhofft man sich, dass die Anzahl der Bewegungen zurückgeht und dadurch die Verkehrssicherheit erhöht wird. Eine von der Stadt durchgeführte Machbarkeitsstudie komme zum Schluss, dass eine Car-Haltestelle realistisch sei, betont Milena Scherer vom Mobilitätsressort.

Es gibt Platz für drei Cars

Muss wegen der Car-Haltestelle auch die Verkehrsführung am Bahnhofplatz angepasst werden? Scherer verneint: Es seien keine Änderungen bei der Verkehrsführung geplant. Die Ein- und Ausfahrt für die Cars bleibt gleich wie heute für die Autos: Die Einfahrt erfolgt aus Richtung Zentralstrasse, die Ausfahrt vor dem KKL. Es hätten insgesamt drei Cars hintereinander Platz, und da die Cars – anders als die Autos heute – nicht in Parkfelder manövrieren müssen, werde die Verkehrssicherheit erhöht.

