Stadt Luzern Château Gütsch holt den Chef der Zürcher Kronenhalle Der neue Leiter des «Lumières» tritt erstmals an die Öffentlichkeit. Er ist für den Gastrobereich im Château Gütsch verantwortlich. 21.12.2022, 14.04 Uhr

Seit einem halben Jahr im Gütsch: Antonio Iannuzzelli. Bild: PD / Florian Kalotay

Er schaut seit einem halben Jahr, dass im Restaurant Lumières im Château Gütsch alles rund läuft: Antonio Iannuzzelli. Der neue Restaurantleiter kam nach achteinhalb Jahren als Leiter der Kronenhalle in Zürich nach Luzern, wie der «Gütsch» in einer Mitteilung schreibt.

Der Chef de Restaurant hat sein Handwerk in Baden-Württemberg gelernt, einer Gegend mit langer Tradition in Gastlichkeit und Weinkultur. So gehörte es zu seinen ersten Amtshandlungen, den «Cave» des Gütsch mit Luzerner Cuvées aufzustocken. Iannuzzelli bezieht die Flaschen bei Toni Ottiger sowie dem Heidegger Weingut. In Königswinter, wo das Auswärtige Amt und der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland ihre Gäste bewirten, war Iannuzzelli Ende der neunziger Jahre Bankettoberkellner.

«Lumières» wurde im Januar eröffnet. Chefkoch Ludovico De Vivo will «Fine Dining» mit mediterranem und internationalem Flair anbieten, die allerdings vor allem am Mittag nicht zu stark abheben soll. «Es soll für alle Geschmäcker ein bisschen Platz haben», betonte «Gütsch»-Direktor Andreas Gartmann gegenüber dieser Zeitung bei der Eröffnung. (rem)