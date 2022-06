Dank der Roger Federer Foundation: Schulhaus Maihof wurde naturnah umgestaltet

Im Rahmen des Projekts «Naturnahe Spiel- und Pausenplätze» wurden neben 4300 Spielplätzen in Malawi, Namibia, Sambia und Simbabwe auch 31 Schweizer Schulen in sozioökonomisch benachteiligten Quartieren einen naturnahen Spiel- und Pausenplatz ermöglicht. Gleichzeitig hat die Albert Koechlin Stiftung zu ihrem 25. Geburtstag 25 Gemeinden der Innerschweiz und deren Bevölkerung eine schattenspendende Klimaoase geschenkt. Die naturnahe Gestaltung des Pausenplatzes Maihof bot der Albert Koechlin Stiftung die Gelegenheit, die Klimaoase für die Stadt Luzern in den «Maihof» zu vergeben und das Projekt zusätzlich mit einem Beitrag an die Bepflanzung zu unterstützen. Ein weiterer Beitrag für die naturnahe Umgestaltung des Pausenplatzes stammt vom Förderverein Luzerner Volksschulen.