Stadt Luzern Darum wurde vor 75 Jahren ein Gebäude der Belle Epoque abgerissen Das Hotel Du Lac an der Bahnhofstrasse prägte bis 1948 Luzerns Stadtbild. Heute soll die Gegend mit dem neuen Luzerner Theater ein neues Gesicht erhalten. Zeit für einen Blick in die Vergangenheit. Lukas Zwiefelhofer 30.01.2023, 17.00 Uhr

Mitte des 19. Jahrhunderts entstand auf dem Areal der ehemaligen Seidenspinnerei, an der heutigen Bahnhofstrasse in Luzern, eines der prachtvollsten Hotels der damaligen Zeit: das Hotel Du Lac. Es bestach mit einer spektakulären Jugendstil-Kuppel und einem historischen Lichthof.

Ansichtskarte mit Fassade in Richtung Bahnhofstrasse und Kapellbrücke. Bild: Stadtarchiv Luzern/F2a/Bahnhofstrasse 05.01:09

Das Hotel wurde in mehreren Etappen fertiggestellt. 1866 begann der Zürcher Architekt Franz Josef Villiger-Spillmann mit dem Bau des Westflügels an der Seidenhofstrasse, 1874 wurde der Westflügel erweitert und 1882 ein Verbindungstrakt gebaut. 1897 kam schliesslich als Höhepunkt das Mittelgebäude mit dem unverkennbaren Kuppelbau an der Bahnhofstrasse dazu.

Ein zentrales Element im Hotelbau der Belle Epoque

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts – während der sogenannten Belle Epoque – arrivierte die Dachkuppel zum prägenden Bauelement für Hotels, wie Martin Stierli von der Universität Basel in seinem Dossier «Kuppeln und Türme» ausführt.

Zuvor wäre dies dem Sakral und dem politischen Repräsentationsbau – beispielhaft hierfür ist das Berner Bundeshaus – vorbehalten gewesen. Die Dachkuppel als zentrales Element im Hotelbau konnte erstmals im Jahre 1875 am Brienzersee eröffneten «Grand Hotel Giessbach» entdeckt werden.

Das Hotel Du Lac mit seiner imposanten Kuppel. Bild: Stadtarchiv Luzern/F2a/BAHNHOFSTRASSE 05.01:14

In Luzern machte 1882 die Klosterkuppel von Léon Higonnets Casino und Kursaal den Auftakt. Mit etwas Verzögerung schuf Arnold Cattani, ein Schüler des renommierten Architekten Gottfried Semper, 1897 beim Erweiterungsbau des Hotels Du Lac am Reussufer die zweite grosse Hotelkuppel Luzerns.

Die Kuppel prägte das Stadtbild bis zum Abbruch des Hotels im Jahr 1948 entscheidend. Für Peter Omachen, Denkmalpfleger und Autor des Buchs «Luzern – eine Touristenstadt», bildete der neubarocke Kuppelbau des «Du Lac» einen Höhepunkt der Luzerner Hotelarchitektur.

Der Autor Stefan Ragaz schreibt im Hirschmatt-Neustadt-Buch, das «Du Lac» habe auch in der Innenausstattung mit seinen bemalten Sälen, seiner Eingangshalle und Treppenanlage einen Höhepunkt in der Luzerner Hotelentwicklung markiert. An der Gebäuderückseite erfolgte in einer der letzten Bauphasen des Hotels der Anbau eines grossen Speisesaals mit schicker Dekorationsmalerei. Ragaz und Omachen sind sich einig: Das Foyer muss eines der fantastischsten seiner Zeit gewesen sein.

Der prunkvolle Eingangsbereich des Hotels Du Lac. Bild: Stadtarchiv Luzern/F2a/BAHNHOFSTRASSE 05.01:01

Um die Jahrhundertwende gab es bereits einige grössere Luzerner Hotels: Der Schweizerhof und der Luzernerhof kamen auf 600 Betten, dahinter folgten das «National» mit 450 und schliesslich das «Du Lac» mit 300 Betten. Dabei lassen sich gemäss Peter Omachen zwei eindeutige Erkennungsmerkmale der Luzerner Hotels um 1900 beobachten: einerseits die vielen Buchsbäumchen im Aussenbereich und andererseits das markante Glasvordach.

Zeitgeist führte zum Abriss

Die Nutzung des «Du Lac» als Hotelbetrieb erfolgte von 1867 bis 1944. Endgültig abgerissen wurde es 1948. Es wich dem Telefongebäude der PTT, in dem sich noch heute die Swisscom befindet. Was aber führte zum Abriss des Hotels? Peter Omachen erklärt in «Luzern – eine Touristenstadt», dass das Gebäude dem immer stärker werdenden Widerstand des Schweizer Heimatschutzes – der ältesten nationalen Umweltorganisation – gegen die touristischen Grossbauten zum Opfer fiel.

Der Vorwurf des Schweizer Heimatschutzes lautete, die Hotelbauten der Belle Epoque seien hässlich, weil ihnen «eine sentimentale Romantik, eine nach Pomp und Protz riechende Maske aufgesetzt ist». Der damals angesehene Kunsthistoriker Peter Meyer bezeichnete die Hotelbauten des späten 19. Jahrhunderts verachtend als «Landschaftsverschandelung».

Der Luzerner Architekt Armin Meili wurde 1943/44 vom Bund mit einer Studie über die bauliche Sanierung von Hotels und Kurorten beauftragt. Darin empfahl er «die Säuberung der Baukörper von den unzweckmässigen und hässliche Zutaten aus dem Ende des letzten Jahrhunderts» – oder gar deren vollständige Entfernung. Dieser Zeitgeist, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschte, läutete schliesslich das Ende vieler Luzerner Hotels aus der Belle Epoque ein – so auch jenes des «Du Lac».

Ein diesbezüglicher Gesinnungswandel setzte erst in den späten 1960er-Jahren ein: Nach und nach wurden Hotels aus der Belle Epoque rehabilitiert. Sowohl die Fachwelt als auch die Betreiber der Hotels forderten an einer Tagung, die 1995 in Luzern stattfand, dass «historische Hotels erhalten bleiben sollen». Für das Hotel Du Lac kam dieses Umdenken allerdings viel zu spät.

