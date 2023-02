Stadt Luzern «Wilhelm Tell» legt nach 14 Jahren wieder ab: 350 Tonnen schweres Schiffrestaurant wird bald über den See gestossen Für Revisionsarbeiten muss das stillgelegte Dampfschiff Wilhelm Tell in die Werft transportiert werden. Diesen Mittwoch ist es so weit. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Das Dampfschiff Wilhelm Tell ist seit 1972 als Schiffrestaurant fest am Luzernerhof verankert. Es ist längst nicht mehr fahrtüchtig. Am Mittwoch, 8. Februar, ab 7.30 Uhr wird es dennoch erstmals seit langem wieder vom Ufer ablegen. «Alle zehn bis fünfzehn Jahre ist eine Revision der Schale des Schiffsrumpfs fällig», sagt Edi Räber, privater Eigentümer vom Schiff Wilhelm Tell. Dieses wird dazu über das Seebecken in die gegenüberliegende Shiptec-Werft transportiert. Ein Schiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) wird es dabei stossen.

Eigentümer Edi Räber im Restaurant auf dem Schiff Wilhelm Tell. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Februar 2023)

Es ist die fünfte Revision seit 1972. Die letzte fand 2009 statt. «Es gilt, angerostete, korrodierte Bestandteile an dem unter Wasser liegenden Teil des Rumpfs zu reparieren und notfalls zu ersetzen», so Räber. Die Arbeiten werden zirka vier Wochen dauern. «Etwa zehn Prozent der Schale werden ausgetauscht, und die Shiptec wird den ganzen Rumpf neu streichen.» Dass der Transport relativ früh zwischen 7.30 und 8.30 Uhr durchgeführt wird, hat einen speziellen Grund:

«Sobald die Sonne aufgeht, kommt Wind auf, und bei starkem Seegang wäre der Transport zu gefährlich.»

Am 11. März soll das Schiffrestaurant am Luzernerhof wieder eröffnet werden. Die Revisionsarbeiten werden bewusst jetzt ausgeführt, weil das Restaurant während der Fasnachtsferien jeweils ohnehin geschlossen ist.

So kennt man das Schiffrestaurant. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Februar 2023)

«Wie viel die Revision kostet, wird sich erst in der Werft zeigen,», sagt Räber. Er rechnet mit einem sechsstelligen Betrag. Als Eigentümer muss er dafür zu hundert Prozent selber aufkommen, mit Mitteln, die er aus der Gastronomie erwirtschaftet. Da das Schiff nicht unter Denkmalschutz steht, ist auch von dieser Seite mit keinem Beitrag zu rechnen.

Die Instandhaltung des Schiffs hat für Räber hohe Priorität: «Die Tauchgruppe Poseidon taucht zur Kontrolle des Rumpfs regelmässig ab, um Korrosionsschäden und Muschelbefall frühzeitig zu erkennen. Auch innen halten wir das Schiff stets in Bestform.»

Wegen Bau des Durchgangsbahnhofs braucht's einen Ersatzstandort

Die mittelfristige Zukunft des Schiffrestaurants ist ungewiss. Sie hängt vom Bau des geplanten Durchgangsbahnhofs Luzern ab. Der Tunnel, der vom Rotsee her in einer Röhre unterirdisch unter dem Luzerner Seebecken zum Bahnhof führen wird, verläuft direkt unter dem jetzigen Standort des Schiffrestaurants. Dieses muss deshalb für die Bauarbeiten verschoben werden. Geplanter Baustart für den Durchgangsbahnhof ist frühestens 2031. Das eidgenössische Parlament muss dazu vorher den Realisierungskredit beschliessen.

Ein möglicher Ersatzstandort ist für Räber der Landungssteg 10 vor dem Pavillon am Nationalquai: «Dort kämen wir keinem Hotel in die Quere.» Entschieden ist noch nichts. Der Landungssteg 10 gehört der Stadt. Auch die SGV wird hier ein Wörtchen mitreden. Sie nutzt den Steg für Extrafahrten. Das Schiffrestaurant werde voraussichtlich nach dem Bau des Durchgangsbahnhofs an den Luzernerhof zurückkehren, sagt Räber. «Die SBB geht nach heutigem Stand davon aus, dass dies möglich ist», sagt dazu SBB-Mediensprecher Martin Meier.

Das Schiffrestaurant Wilhelm Tell wird vom Motorschiff Gotthard am 26. Januar 2009 in die Werft geschleppt. Bild: Pius Amrein

Könnte die Wilhelm Tell dereinst gar wieder aus eigener Kraft auf dem See fahren und die heute aus fünf Schiffen bestehende Dampferflotte der SGV ergänzen? Räber hält dies für höchst unwahrscheinlich:

«Das wäre mit einem gewaltigen technischen Aufwand verbunden und würde kaum rentieren.»

Die Radschaufeln und die Dampfmaschine sind zwar noch intakt und bleiben eine Attraktion für die Restaurantbesucher. Aber die Dampfkessel wurden zugunsten der Restaurantküche ausgebaut. «Es gibt im Moment keinerlei Pläne für eine Wiederinbetriebnahme», bestätigt Pius Barmet von der Shiptec-Geschäftsleitung.

Der 63 Meter lange und 15 Meter breite Raddampfer Wilhelm Tell wurde 1908 erbaut und war bis 1970 für die SGV im Einsatz. Danach wurde er im Zuge der Flottenerneuerung der SGV ausser Betrieb gesetzt. Seit 1972 ist er im Besitz der Familie Räber. Diese rettete die Wilhelm Tell mit der Umwandlung in ein Schiffrestaurant vor der möglichen Verschrottung.

