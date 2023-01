Umzug Das Figurentheater Luzern sucht ein neues Zuhause Schon in ein paar Monaten muss das beliebte Figurentheater Luzern umziehen. Die Co-Leiterinnen verabschieden sich mit gemischten Gefühlen vom Käselager an der Industriestrasse. Simon Mathis Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Handpuppen, Kinderzeichnungen und alte Foyerbänke: Die Räume im Erdgeschoss des ehemaligen Käselagers in der Stadt Luzern wirken wie ein buntes Sammelsurium aus vergessenen Theatertagen. Schon seit gut 20 Jahren ist hier das Figurentheater Luzern einquartiert, nun aber bricht eine neue Ära an. Die Lagerhalle mit Baujahr 1905 ist nämlich Teil der geplanten Grossüberbauung Industriestrasse. Das erhaltenswerte Gebäude an der Industriestrasse 9 wird renoviert und umgenutzt, das Theater muss umziehen.

Sibylle Grüter (links) und Jacqueline Surer leiten das Figurentheater und treten auch selbst regelmässig dort auf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Januar 2023)

Die beiden Co-Leiterinnen Jacqueline Surer und Sibylle Grüter wirken hier seit fünf Jahren – auch als Figurenspielgruppe Gustavs Schwestern. Für die beiden heisst es nun Abschied nehmen. «Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge», sagt Grüter. «Die Räume hier sind toll, sie strotzen nur so von Identität und lassen sich sehr frei gestalten.» Auch für Workshop lassen sich die Räume gut nutzen. Surer wirft ein: «Allerdings kann es hier auch ziemlich kalt werden.» Die grosse, alte Heizung hinter der Bühne sei nicht mehr funktionsfähig. «Viele Besucherinnen und Besucher ziehen ihren Wintermantel gar nicht erst aus, wenn sie bei uns ankommen», sagt Surer mit einem Lachen.

Leiterinnen wollen neues Kapitel aufschlagen

Insgesamt 200 Quadratmeter hat das Figurentheater im Käselager zur Verfügung, im Publikum haben 80 Personen Platz. Der Standort an der Industriestrasse war ursprünglich als Provisorium gedacht. «Wir befanden uns jedes Jahr aufs Neue im Ungewissen und fragten uns stets, ob wir gehen müssen oder nicht», erzählt Grüter. Jetzt sei der Fall zumindest klar. «Das zu wissen, ist entlastend.»

Die Bühne des Figurentheaters ist bereit für das aktuelle Stück «Robot». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Januar 2023)

Grüter und Surer betonen, dass dies keinesfalls das Ende des Figurentheaters sei. «Es ist der Beginn eines neuen Kapitels, bei uns herrscht Aufbruchsstimmung.» Die letzte Spielzeit im Käselager endet bereits Ende April. Von November bis Januar wird das Figurentheater, das zum Luzerner Theater gehört, dann in der Box an der Bahnhofstrasse einquartiert sein. «Das wird uns bestimmt noch sichtbarer machen», sagt Surer. Das sei umso schöner, als das Figurentheater in der Spielzeit 23/24 sein 40-jähriges Bestehen feiere.

Die Box soll allerdings nur eine Zwischenlösung sein; spätestens ab Spielzeit 24/25 wollen Grüter und Surer neue Räumlichkeiten gefunden haben. Die Suche nach einer neuen Bühne habe gerade erst begonnen, die beiden seien daher froh über allfällige Hinweise und Angebote. «Das Figurentheater ist in seiner 40-jährigen Geschichte immer wieder weitergewandert, es darf also auch eine Zwischennutzung sein», sagt Grüter. Vorgesehen ist, dass das Figurentheater dereinst eine fixe Bleibe im neuen Luzerner Theater erhalten wird.

Das ehemalige Käselager an der Industriestrasse 9. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Januar 2023)

Abschied per Audioguide

Zurück zum Käselager: Laut Surer und Grüter ist die Bühne hier zurzeit proppenvoll. «Unsere Vorstellungen sind stets ausverkauft», sagt Surer. Das ist bemerkenswert, herrscht seit Corona doch beim Publikum eine gewisse Theaterträgheit. Der Erfolg mag auch mit der besonderen Zielgruppe zusammenhängen: Das Figurentheater spricht vor allem Familien an. «Unser Publikum besteht ziemlich genau zur Hälfte aus Erwachsenen und zur Hälfte aus Kindern», so Grüter. Es gäbe durchaus auch Erwachsene, die ohne Kinder erscheinen, was die beiden besonders freue.

Jacqueline Surer (links) und Sibylle Grüter im Zuschauerraum des Figurentheaters. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Januar 2023)

Zum Abschied haben sich Grüter und Surer für Ende März etwas Spezielles ausgedacht: einen Rundgang durch das Käselager für jeweils ein bis zwei Personen. Ein Audioguide soll es den Besucherinnen und Besuchern möglich machen, in die Welt des Theaters, der Requisiten und der Figuren einzutauchen. «Jede Person soll sich individuell von diesem Ort verabschieden können», so Surer.

Hinweis Weitere Informationen zum Programm unter www.luzernertheater.ch/figurentheater

An einer Wand des Figurentheaters hängen viele bunte Figuren. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. Januar 2023)

