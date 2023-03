Stadt Luzern So fantasievoll verabschiedet sich das Figurentheater vom alten Käselager Ein Audiorundgang erweckt das Mobiliar der Industriestrasse 9 zum Leben – mit einer ordentlichen Portion Nostalgie und Humor. Simon Mathis Jetzt kommentieren 22.03.2023, 07.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Küche lauert etwas Ekliges im Kühlschrank, und in der Figurenwerkstatt quasseln Puppen quer durcheinander: Wer in diesen Tagen das alte Käselager an der Industriestrasse 9 in Luzern betritt, landet in einer bunten Welt, in der Gegenstände zum Leben erwachen und Spannendes aus der Vergangenheit zu berichten haben. Ein Audio-rundgang führt durch die Räume, in denen ursprünglich Käse gelagert wurde und später die «Gassechuchi» untergebracht war.

Sibylle Grüter (links) und Jacqueline Surer haben sich unter das bunte Publikum an der Industriestrasse gemischt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. 3. 2023)

Den etwa 45-minütigen Rundgang gestaltet haben Sibylle Grüter und Jacqueline Surer, die Leiterinnen des Figurentheaters Luzern. Dieses ist seit bereits zwanzig Jahren hier zu Hause. Da das ehemalige Käselager bald renoviert und umgenutzt wird, heisst es nun aber Abschied nehmen. Grüter und Surer, die gemeinsam auch als «Gustavs Schwestern» auftreten, haben die Räume liebevoll dekoriert. Nun schon mehrere Wochen arbeiten sie auf die Premiere vom 24. März hin. Unterstützt wurden sie vom Szenografen des Luzerner Theaters, Valentin Köhler. In jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken: Sei es ein alter (und frustrierter, da arbeitsloser) Kohleofen aus Italien – oder ein Kaugummi, der erklärt, wie er unter einem der Stühle im Publikumsraum gelandet ist.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Neben schrägem Humor und schönen Kulissen bietet der Rundgang auch spannende Anekdoten – etwa aus der Zeit der «Gassechuchi». So erzählt der Seelsorger Sepp Riedener von seinen Erlebnissen mit Suchtbetroffenen an der Industriestrasse: «Die Leute waren sehr dankbar, von der Stimmung her gab es alles.»

In der Küche lauern einige appetitliche, aber auch unappetitliche Überraschungen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. 3. 2023)

Beantwortet wird auch die Frage, weshalb manchen Besucherinnen und Besuchern der Geruch von Käse in die Nase steigt. Denn der Name Käselager ist Programm: Die Firma Bürki, die bis in die USA exportierte, lagerte hier über Jahrzehnte ihren Käse. Von diesem «Gründungsmythos» schwärmen ein Emmentaler, Gruyère und ein Tilsiter am urchigen Stammtisch. Von diesem Käse darf man übrigens auch naschen – der Rundgang bietet also nicht nur den Augen und Gehörgängen etwas.

In der Figurenwerkstatt geht’s teilweise ziemlich monströs zu. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. 3. 2023)

Philosophischer wird es in der Künstlergarderobe. Hier erzählt ein Spiegel, was er so alles hinter den Kulissen mitbekommen hat – und das ist allerlei Seltsames. Höhepunkt des Rundgangs ist die Figurenwerkstatt, an der man sich kaum sattsehen kann. Glücklicherweise ist sie die letzte der insgesamt zehn Stationen, sodass man hier etwas länger bei den Figuren, Entwürfen und Werkzeugen verweilen kann. Am Ende dieser fantasievollen Zeitreise fühlt man sich jedenfalls erfüllt von Nostalgie. Ein würdiger Abschied von einem geschichtsträchtigen Gebäude, das bald nicht mehr öffentlich sein wird.

Die Puppen sprechen im Rundgang auch mal wild durcheinander. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. 3. 2023)

Hinweis Rundgang «Auf leisen Ohren» am 24./25./26. März und 1./2. April. Tickets auf www.luzernertheater.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen