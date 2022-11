Das Myconiushaus verdankt seinen Namen dem Reformator Oswald Myconius. Dieser wurde 1488 in Luzern als Oswald Geisshüsler geboren. Während seines Studiums nahm er den Namen Myconius – der Glatzköpfige – an. Später war er als Lehrer an der Luzerner Lateinschule St.Leodegar tätig, fiel aber in Ungnade, weil er dort neben Latein die Ideen Luthers lehrte und mit Zwingli befreundet war. Myconius starb 1552 in Basel.

Den Namen trägt das Haus allerdings erst seit 1988, die ersten neun Jahre hiess es Gemeindezentrum Kreuzstutz. Nur, das Haus liegt gar nicht am Kreuzstutz. Darum entschied sich die Kirchgemeinde für den Namenswechsel. Erbaut wurde das Gebäude nach Plänen der Architekten Mattmann/Liechti von 1977 bis 1979 anstelle einer Scheune. Der Bau inklusive Einrichtung kostete rund 2,35 Millionen Franken. (hor)