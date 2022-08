Stadt Luzern Das neue Herz des Wesemlin – so sieht es im neuen Quartierzentrum aus Das Quartierzentrum Wesemlin mit Läden, Spitex, Quartierräumen und 26 Wohnungen steht vor der Eröffnung. Es kostet die Kirche als Bauherrin etwas mehr als geplant, auch wegen einer Eiche. Roman Hodel 19.08.2022, 16.41 Uhr

Blick in die Räume der Nachbarschaftshilfe Vicino im neuen Quartierzentrum Wesemlin. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. August 2022)

Der letzte Schliff. Den verpassen flinke Hände am Freitagvormittag dem Quartierzentrum Wesemlin. Sie stellen Stühle zusammen, reinigen Böden, richten die Küche ein. Nach gut zweieinhalb Jahren Bauzeit steht das prägnante Gebäude an der Ecke Landschaustrasse und Abendweg vor der offiziellen Eröffnung. Auf einem Medienrundgang zeigt sich, dass das Zentrum seiner Funktion als Treffpunkt mehr als gerecht wird, denn in einem einzigen Gebäude sind zahlreiche Nutzungen zusammengefasst:

Auf der Ebene Abendweg sind ein Voi Migros-Partner, eine Swidro-Drogerie und eine Filiale der Bäckerei Kreyenbühl inklusive Café.

Darüber, auf der Ebene Landschaustrasse, befinden sich rund um einen bekiesten und begrünten Innenhof gruppiert die Spitex, die Nachbarschaftshilfe Vicino, das Büro der Quartierarbeit Pfarrei St.Leodegar im Hof sowie der Wäsmeli-Träff mit einem unterteilbaren Saal (maximal 200 Personen) mitsamt Gastroküche und Foyer. Im separaten Pavillon ist nach wie vor die Pfadi einquartiert.

In den beiden Wohngeschossen sind 17 Wohnungen mit 2,5 Zimmern und neun Wohnungen mit 3,5 Zimmern untergebracht.

So sieht der Innenhof aus – schon in zwei Jahren wird er dank den Kletterpflanzen deutlich grüner daherkommen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. August 2022)

Begegnung wird auf allen Etagen grossgeschrieben. Das ist ganz im Sinn der Katholischen Kirchgemeinde Stadt Luzern, die das Gebäude gebaut hat. «Wir tragen wesentlich zur Quartierversorgung, zum aktiven Quartierleben und zu einem stark nachgefragten Wohnungsmarkt für Klein- und Alterswohnungen bei», sagt Herbert Mäder, der als ehemaliger Kirchenrat das Projekt vom Anfang bis zum Abschluss eng begleitet hat.

Aussen weinrot gekachelt, innen Sichtbeton und Holz

So viele Nutzungen in einem Gebäude unterzubringen, war für die Architekten reizvoll, wie Samuel Sieber, Mitinhaber des Büro Konstrukt aus Luzern, sagt. Sein Team hat sich 2016 beim Wettbewerb gegen 35 weitere Büros durchgesetzt. Das Haus transportiert seine Funktion als Treffpunkt auch architektonisch. Es steht als Solitär selbstbewusst im Quartier und setzt mit der weinrot gekachelten Fassade einen Farbakzent.

Das Gebäude vom Abendweg her: Zuunterst ist das Ladengeschoss zu erkennen, links die im letzten Februar gepflanzte neue Eiche (als Ersatz für die gefällte). Dominik Wunderli (Luzern, 19. August 2022)

Im Innenhof dominieren derweil Sichtbeton und mit Holz eingefasste Wände. Hier begegnen sich die Mietenden zwangsläufig – jede Wohnung hat den Eingang und die Wohnküche mit grossem Fenster Richtung Laubengang ausgerichtet. «Der Hof hat mich angesprochen», sagt Astrid Rotner (62), die als Theologin tätig ist. An die Farben in der Wohnung habe sie sich gewöhnen müssen. Die Küche ist türkis gehalten, die Decken in lasiertem Sichtbeton. «Jetzt gefällt es mir aber sehr.» Die Bewohnerschaft ist bunt durchmischt, zwischen 24- und 92-jährig. Von den 26 Wohnungen ist noch eine frei: 3,5 Zimmer für 2670 Franken – die teuerste notabene.

Mieterin Astrid Rotner in ihrer Wohnküche – durch das grosse Fenster ist der Kontakt zum Innenhof jederzeit möglich. Alle Wohnungen sind so ausgerichtet. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. August 2022)

Nettoeinnahmen von 200'000 Franken pro Jahr

Mit den Nettoeinnahmen aller vermieteten Flächen – rund 200'000 Franken pro Jahr – finanziert die Kirchgemeinde, deren Steuereinnahmen bekanntlich rückläufig sind, kirchliche Aktivitäten. Gerade auch hier im Zentrum, wo es unter anderem neu einen Mittagstisch geben wird. «Wir sind für alle da – für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft», sagt Thomas von Deschwanden von der Quartierarbeit Pfarrei St.Leodegar. Ausserdem werden die Räume wie bereits beim früheren Wäsmeli-Träff an Dritte vermietet. Die Säle seien bereits gut gebucht.

Für Privatsphäre verfügte jede Wohnung über einen Balkon zur Strassenseite hin. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. August 2022)

Für den Bau des Zentrums gibt die katholische Kirchgemeinde rund 22 Millionen Franken aus. Etwas mehr als ursprünglich angenommen. Dazu beigetragen hat nicht zuletzt eine Eiche, die dem alten Wäsmeli-Träff unter Protest des Quartiers weichen musste. Als Ersatz pflanzte die Bauherrin im vergangenen Februar eine imposante Nachfolgerin: 14 Meter hoch, sieben Meter breite Krone und mit 40-jähriger Vergangenheit im Kanton Zug. Zumindest der Laienblick vor Ort bestätigt: Es geht ihr gut.

Selbst die gefällte Eiche taucht wieder auf – ihr Holz dient unter anderem als Grundlage für eine Installation des Künstlers Nils Nova an der Hausfassade und wurde zu Hockern für den Wäsmeli-Träff verarbeitet.

Hinweis: Einweihungsfest am 27. August von 10 bis 17 Uhr. Spezial-Gottesdienst am 28. August um 10 Uhr im Quartierzentrum.