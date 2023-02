Stadt Luzern «Das Projekt wird sich verbessern» – Architekt Patrick Gmür verteidigt das Verfahren zum neuen Theater Der «Heimwehluzerner» hat den Architekturwettbewerb als Vorsitzender des Fachpreisgerichts eng begleitet. Im Interview reagiert er auf die zahlreichen Vorwürfe zum Verfahren. Simon Mathis Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Der Entwurf des Luzerner Theaters ist nach wie vor in aller Munde; jüngst kam auch scharfe Kritik am Architekturwettbewerb auf. Der Zürcher und «Heimwehluzerner» Patrick Gmür, der Vorsitzender des Fachpreisgerichts war, nimmt Stellung und beantwortet Fragen zum weiteren Vorgehen. Denn die Arbeit des Fachpreisgerichts ist nicht abgeschlossen – die Jury hat noch ein gewichtiges Wort mitzureden.

Patrick Gmür vor dem alten Luzerner Theater. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Februar 2023)

Der ehemalige Stadtluzerner Denkmalpfleger Ueli Habegger und der bekannte Architekturtheoretiker Stanislaus von Moos meinen beide, der Wettbewerb zum neuen Luzerner Theater sei «gescheitert». Was sagen Sie dazu?

Patrick Gmür: Dieser Behauptung muss ich energisch widersprechen. Der Wettbewerb hat gerade das Gegenteil bewiesen; nämlich, dass an diesem Ort ein überzeugender und stimmiger Theaterbau realisierbar ist, der zu Luzern passt. Die Architekten hatten eine Idee, die sonst niemand hatte: Machen wir aus dem alten Theater ein Foyer, durch das alle anderen Räume erschlossen werden, eben von «überall» her. Als die Jury das gesehen hat, war ihr bald klar: Das ist die Zerschlagung des gordischen Knotens, die Quadratur des Kreises. Darauf muss man zuerst mal kommen.

Zur Person Patrick Gmür ist in Luzern aufgewachsen und hat an der ETH Zürich Architektur studiert. Er unterrichtete an verschiedenen Hochschulen und Universitäten. Von 2009 bis 2016 war Gmür Direktor des Amts für Städtebau der Stadt Zürich. Er ist Partner im Architekturbüro Steib Gmür Geschwentner Kyburz in Zürich. Sein Vater war der bekannte Luzerner Architekt Otti Gmür (1932–2015).

Eine kluge Idee, aber kein grosser Wurf. Kein Bilbao-Effekt.

Solche Diskussionen sind nicht neu. Ein Beispiel: In Berlin haben Herzog & de Meuron den Wettbewerb um den Neubau des Museums des 20. Jahrhunderts gewonnen. Das Projekt wirkt wie ein einfaches Hüttchen. Die unterlegenen Konkurrenten – allesamt ebenfalls Architekten von Weltrang – sind fast aus den Socken gekippt, als sie das Siegerprojekt gesehen haben.

Das Museum des 20. Jahrhunderts von Herzog & de Meuron. Visualisierung: PD

Was wollen Sie damit sagen?

Dass es eben nicht immer um den grossen Wurf geht. Warum muss man einen doppelten Salto mit einer Schraube machen, wenn man sich direkt am Ohr kratzen kann? Ich sehe die Sache ganz pragmatisch: Jeder Wettbewerb ist eine Aufgabe, die man gut oder weniger gut lösen kann. Grosse Würfe wirken oft auch eitel, damit ist niemandem geholfen.

Zurück zum Wettbewerb. War das Raumprogramm nicht von Anfang an zu ambitioniert?

Ich würde das Programm «sportlich» nennen. Alle Beteiligten haben gewusst, dass es eine relativ enge Sache wird. Aber die Testplanung hat gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist. Die Jury und die Projektierungsgesellschaft haben durchaus eine Reduktion durchgesetzt – sie betrug gegenüber dem ersten Entwurf des Raumprogramms etwa 15 Prozent. Man darf auch nicht vergessen, dass die vorgängigen Abklärungen gut zehn Jahre gedauert haben. Zum Schluss war alles auf den Quadratmeter definiert. Dieser Wettbewerb war vom Luzerner Büro für Bauökonomie sehr professionell vorbereitet. Das sage ich als einer, der im Verlauf der letzten Jahre in mehr als 200 Architekturwettbewerben als Preisrichter mitgewirkt hat.

So stellen sich die aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgegangenen Architekten Ilg und Santer das neue Luzerner Theater vor. Visualisierung: PD

Der Innerschweizer Heimatschutz ist der Auffassung, das Volumen müsse reduziert werden. Kann und will die Jury das von den Architekten verlangen?

Das Preisgericht hat anlässlich der Jurierung bereits mehrere Verbesserungen gefordert. Zum Beispiel muss tatsächlich kritisch hinterfragt werden, ob ein Restaurant an diesem Ort Sinn ergibt. Rund ums Luzerner Theater gibt es einige Gastronomien. Das Theater ist auch aufgefordert, die Saalgrössen zu überprüfen. Überhaupt wird sich das Projekt stärker verändern und verbessern, als viele glauben. Dies entspricht dem normalen Planungsprozess. Zum Volumen muss ich allerdings sagen: Die Zitrone ist schon ziemlich ausgepresst. Wir können vielleicht noch drei Mal drehen, aber es kommt nicht mehr so viel Saft.

Sind die Forderungen der Jury nicht ohnehin Makulatur?

Nein, überhaupt nicht. Das Preisgericht wird noch einmal tagen, wenn das überarbeitete Projekt vorliegt. Selbstverständlich sind wir alle daran interessiert, in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Architekten Ilg und Santer zu einem guten Resultat zu gelangen. Die weitere städtebauliche und architektonische Qualitätssicherung wird dann wie in der Stadt Luzern üblich von der Stadtbildkommission übernommen.

Die Jesuitenkirche mit dem Luzerner Theater hinten links. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Februar 2023)

Was sagen Sie zum Vorwurf, alle hätten sich um die Entscheidung gedrückt, ob das alte Theater abzubrechen ist?

Wir sind innerhalb der Jury einstimmig zum Schluss gekommen, dass die Architektinnen und Architekten selber entscheiden sollen, welchen Weg sie einschlagen sollen: Neubau, Teilabbruch oder Umbauen. Ich finde, das Resultat gibt uns recht. Das nachhaltigste Haus ist jenes, das man stehen lässt. Der geplante Anbau macht das alte Gebäude besser und gewinnt selbst. Eine klassische Win-win-Situation.

Es gibt Vermutungen, beim Entscheid für das Siegerprojekt hätten auch rechtliche und politische Gründe hineingespielt. Stimmt das?

Diesen Vorwurf finde ich seltsam. Die Jurymitglieder haben das vertreten, was ihrem Fach- und Sachgebiet entspricht. Was erwartet man von Stadtrat Beat Züsli und Regierungsrat Marcel Schwerzmann, wenn nicht politische und strategische Argumente? Genau dafür sitzen sie ja in der Jury – sonst hätten sie ja gleich zu Hause bleiben können. Ich rechne es den Herren Züsli und Schwerzmann hoch an, dass sie für diese Jurierung fünf Tage aus ihrer Agenda herausgeschnitten haben. Das ist nicht selbstverständlich.

Das Innenleben des neuen Luzerner Theaters. Visualisierung: PD

Und was ist mit dem Jurymitglied, das eine Machbarkeitsstudie unter Erhalt des Theaters verfasst hat?

Ich kann hier mit dem besten Willen keine Befangenheit erkennen. Es ist gang und gäbe, dass Verfasser von Machbarkeitsstudien bei der Jurierung beigezogen werden. Sie haben das Raumprogramm von A bis Z intus, was sehr hilfreich ist. Unhaltbar wäre es gewesen, wenn der entsprechende Architekt am Wettbewerb teilgenommen hätte – dann hätte er einen unfairen Informationsvorsprung gehabt.

Weshalb wurde auf eine öffentliche Jurierung verzichtet? War das wirklich unmöglich?

Möglich ist vieles. Es fragt sich nur, ob es sinnvoll ist. Die Stadt hat sich vernünftigerweise für einen offenen, zweistufigen und anonymen Wettbewerb entschieden. Und es ist Tatsache, dass eine öffentliche Jurierung diese Anonymisierung stark gefährdet hätte. Deshalb wird dieses Format auch äusserst selten gewählt. In Zürich hatten wir ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht.

Patrick Gmür vor dem Luzerner Theater. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Februar 2023)

Wo bleibt da der demokratische Prozess?

Der läuft doch jetzt. Er wird erst mit dem politischen Beschluss für die weitere Projektierung abgeschlossen. Die öffentliche Debatte ist leidenschaftlich und engagiert. Das ist ein gutes Zeichen für Luzern. Zu einer direkten Demokratie gehört es, dass sich die Gegner einer Sache am lautesten äussern. Man muss diese Stimmen ernst nehmen und auf sie reagieren. Ich finde, die Stadt Luzern macht das gut.

Bereitet Ihnen die zuweilen scharfe öffentliche Kritik keine Sorgen?

Überhaupt nicht, im Gegenteil. Die Kritikpunkte werden gesammelt. Sie werden in den Überarbeitungsprozess einfliessen. Das Siegerprojekt wird laufend optimiert werden. Das soll und wird so sein. Genau dieses Vorgehen wird zu einer breiteren Akzeptanz in der Bevölkerung führen, weil damit auch gezeigt wird: Volkes Stimme wird gehört.

