Stadt Luzern schreibt Plätze für Marronistände aus

Stadt Luzern Das Rennen um die Marronistände ist wieder offen: Die Stadt Luzern schreibt die Standplätze zum dritten Mal aus Die Marronimänner und Marronifrauen in Luzern müssen sich erneut bewerben, wenn sie ihre Standplätze behalten wollen. Offen ist, ob sie zusätzliche Konkurrenz erhalten. Robert Knobel 02.08.2022, 12.31 Uhr

Der Marronistand Unter der Egg» in Luzern. Corinne Glanzmann

Im kommenden Winter bleibt alles noch beim Alten: Die Marronimänner und Marronifrauen an den Standorten Seebrücke, Mühlenplatz, Pilatusstrasse, Unter der Egg und Löwenplatz werden eine weitere Saison ihre Marroni, Magenbrot und gebrannte Mandeln anbieten. Doch Ende 2023 startet eine neue, vierjährige «Marroniperiode» – turnusgemäss schreibt die Stadt Luzern die Standplätze neu aus.

Bewerben kann man sich bis Ende September, wie die Stadt mitteilt. Nicht mehr zu haben ist der Standplatz am Löwenplatz. Dieser wurde erst 2018 als fünfter Standort eingeführt, hat sich gemäss Stadt aber als zu wenig rentabel erwiesen. Deshalb gilt die neue Ausschreibung nur für die übrigen vier Standorte.

Die Ausschreibung sorgte für grossen Wirbel

Die Marronistände der Stadt Luzern werden erst seit 2014 öffentlich ausgeschrieben. Dies sorgte damals für grossen Wirbel, weil neben den bisherigen Betreibern auch zwei neue Bewerber im Rennen waren. Nachdem sich diese im letzten Moment zurückgezogen hatten, kehrte vorerst Ruhe ein. Doch 2018 trat das befürchtete Szenario tatsächlich ein: Die bisherige Marronifrau an der Pilatusstrasse musste ihren Stand an einen Konkurrenten abgeben. Sie fand dann bei der Matthäuskirche, auf dem Grundstück der Reformierten Kirche, eine neue Bleibe.

Wer in der Stadt Luzern einen Marronistand betreiben will, muss klare Bedingungen einhalten – so muss etwa die tägliche Präsenz während der ganzen Saison gewährleistet sein. Gibt es mehr Bewerber als Standplätze, entscheidet eine Jury der Stadt aufgrund eines Punktesystems.