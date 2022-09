Das Schulhaus Staffeln braucht mehr Reinigungskräfte als geplant

Stadt Luzern Hauswartung und Reinigung des Schulhauses Staffeln sind teurer als geplant Das Primarschulhaus wird intensiv genutzt und ist anspruchsvoll im Unterhalt. Deshalb fallen die Betriebskosten höher aus als ursprünglich angenommen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 29.09.2022, 16.00 Uhr

Das Primarschulhaus Staffeln im Luzerner Stadtteil Littau ist ein Bau der Superlative: 53,7 Millionen Franken hat die Stadt Luzern in ihr Vorzeigeschulhaus investiert. Es bietet Platz für rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie 100 Mitarbeitende. Eröffnet und bezogen wurde die Anlage im August 2020.

Nach zwei Jahren Betrieb stellt sich nun heraus, dass der Unterhalt der Anlage mehr Personal benötigt als 2017 angenommen. Die zusätzlichen Anforderungen «können mit den bewilligten Ressourcen nicht abgedeckt werden», schreibt der Stadtrat in einem Bericht und Antrag (B+A) zuhanden des Parlaments, in dem er einen entsprechenden Sonderkredit beantragt.

Der Sportplatz des Schulhauses Staffeln. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. August 2020)

Ursprünglich rechnete die Stadt mit jährlichen Personalkosten von 0,22 Millionen Franken, effektiv sind es nun aber 0,288 Millionen. Die zusätzlichen 68’000 Franken jährlich fallen an, weil Reinigung und Hauswartung insgesamt 395 Stellenprozent in Anspruch nehmen – statt wie ursprünglich angenommen 300. Es muss also eine Vollzeitstelle mehr besetzt werden als geplant.

Im alten Schulgebäude waren es noch insgesamt 200 Stellenprozente gewesen – damals arbeiteten ein Hauswart und eine Reinigungskraft zu je 100 Prozent. Im Vergleich zum Vorgängerbau hat sich der Hauswartungs- und Reinigungsaufwand somit fast verdoppelt.

Schulhaus wird intensiv genutzt

Bereits berücksichtigt hatte der Stadtrat, dass die Bruttogeschossfläche des neuen Schulhauses doppelt so gross sein wird wie diejenige des alten Gebäudes. Als Gründe für den höheren Betrag nennt der Stadtrat im B+A folgende:

Nicht nur die Volksschule, sondern auch Vereine und die Quartierbevölkerung schätzen die Anlage sehr. Sie werde «intensiv genutzt» – und gerne für Anlässe am Abend, an Wochenenden und in der Ferienzeit gebucht. Diese «Nutzungsintensität», die eine erhöhte Präsenzzeit nötig mache, habe die Stadt nicht antizipiert. Die Komplexität der Gebäudetechnik sei hoch, was «gut ausgebildetes Personal und ein hohes technisches Verständnis» erfordere. So habe die Schule Staffeln 267 Kontrollpunkte für technische Anlagen – mehr als doppelt so viele wie die Schule Maihof. Die Reinigung der neuen Materialien – etwa Glasinnenflächen und Parkett – sei «aufwendig». Kunstrasenfeld und Spielplatz der Anlage seien stärker von Littering und Vandalismus betroffen als angenommen.

Der erste Schultag im Schulhaus Staffeln war regnerisch. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. August 2020)

Die Exekutive beantragt beim Grossen Stadtrat einen Sonderkredit von 1,39 Millionen Franken – also 139’000 Franken jährlich in den nächsten zehn Jahren. Der Antrag umfasst lediglich 235 statt der effektiven 395 Stellenprozente.

Dies deshalb, weil die 60 Stellenprozente der Hauswartung bereits beim alten Schulhaus bestanden, also bereits bewilligt sind. Zudem konnten 100 Stellenprozente der Hilfshauswartung von einem anderen Schulhaus ins Staffeln verlegt werden. Bewilligt werden müssen also noch die 235 Stellenprozente für die Reinigung.

«Es ist erfreulich, dass die Räumlichkeiten derart beliebt sind»

«Normalerweise stimmt die Budgetierung der Personalkosten für Reinigung und Hauswartung mit dem tatsächlich benötigten Personalaufwand recht gut überein», sagt Baudirektorin und Stadträtin Manuela Jost (GLP) auf Anfrage. Beim Schulhaus Staffeln gibt sie zu bedenken, dass es sich um eines der grössten Primarschulhäuser handle, das die Stadt je gebaut hat.

Manuela Jost während der Bauzeit vor dem Schulhaus Staffeln. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. März 2020)

Als der Stadtrat 2017 den Antrag ans Parlament formulierte, seien einige Details noch offen gewesen. So sei die Materialisierung noch nicht im Detail bestimmt gewesen. Die Auswirkung neuer Materialien auf die Arbeitsintensität lasse sich oft erst in der Praxis konkret feststellen.

Zudem betont Jost, dass man vor allem die Nutzungsintensität nur sehr schwer habe voraussagen können. Während sich die Fläche verdoppelt habe, habe sich die Nutzung sogar mehr als verdoppelt:

«Es ist erfreulich, dass die Räumlichkeiten derart beliebt sind. Damit haben wir nicht rechnen können.»

Die Stellenprozente seien mit anderen städtischen Schulen vergleichbar. Das Schulhaus Tribschen-Wartegg etwa verfüge über 574 Stellenprozente auf gut 17’000 Quadratmeter, das Staffeln hingegen 395 auf etwa 14’000 Quadratmetern. Die Stellenprozente pro Quadratmeter verhielten sich bei den Schulhäusern in einem ähnlichen Rahmen, so Jost.

So sieht das Schulhaus von innen aus. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. August 2020)

Der Sonderkredit kommt am 20. Oktober in die Baukommission und wird voraussichtlich am 17. November im Parlament beraten.

