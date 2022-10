Pressekonferenz der Besetzergruppe Kellerhaus Luzern

Stadt Luzern Das Ultimatum ist verstrichen: Besetzergruppe verlässt das Kellerhaus Der Anwalt der Eigentümerschaft hat dem Kollektiv bis heute Zeit gegeben, das Gebäude zu verlassen. An einer Pressekonferenz hat die Gruppe vermeldet, dass sie das Haus heute verlassen wollen. Simon Mathis Aktualisiert 20.10.2022, 10.35 Uhr

Das besetzte Kellerhaus. Bild: hor

Am 5. Oktober hat sich eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten im Kellerhaus an der Stadtluzerner Kellerstrasse 28a einquartiert. Der Anwalt der Eigentümerschaft stellte dem so genannten «Kollektiv Kellerhaus aus Luzern und Umgebung» ein Ultimatum von zehn Tagen, das heute Donnerstag abläuft.