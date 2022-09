Zahlreiche Demonstranten am Klimastreik in der Stadt Luzern

Stadt Luzern Demonstrantinnen und Demonstranten fordern rasche Klima-Massnahmen Nach längerer Pause fand am Freitagabend wieder ein Klimastreik in Luzern statt – koordiniert mit anderen Schweizer Städten. 23.09.2022, 21.18 Uhr

Demonstrantinnen und Demonstranten während ihrer Kundgebung auf dem Jesuitenplatz. Dominik Wunderli (luzern, 23.09.2022)

Zum zweiten Mal seit Ausbruchs des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Energiekrise fand am Freitag wieder ein «Globaler Klimastreik» statt. Auch in Luzern gingen viele Menschen auf die Strasse, um für einen raschen Ausbau der erneuerbaren Energien zu demonstrieren – und gegen die Öl- und Gaskraftwerke, welche in der Schweiz zur Überbrückung des Strommangels schon bald eingesetzt werden könnten. (rk)