Hofkirche St.Leodegar Happige Beleidigungen an Stéphane Mottoul: Wie lange bleibt der Hoforganist noch in Luzern? Wolfgang Siebers Nachfolger wird mit unsachlicher Kritik eingedeckt. Er scheint unglücklich zu sein in der Hofkirche. Die Katholische Kirche der Stadt Luzern betont, voll und ganz hinter Mottoul zu stehen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Die Orgel in der Stadtluzerner Hofkirche St.Leodegar ist ein Instrument, das die Bezeichnung «legendär» verdient. Der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain bezeichnete sie als «grösste und lauteste Orgel Europas», Musikerinnen und Musiker von Weltrang wie Felix Mendelssohn, Clara Schumann, Anton Bruckner und Marie-Claire Alain zogen hier die Register. Kein Wunder, dass ein derart mächtiges und geschichtsträchtiges Instrument Emotionen weckt.

Anfang 2022 sorgte ein Streit um die grosse Hoforgel für einen Eklat: Die Katholische Kirche erteilte ihrem langjährigen Hoforganisten Wolfgang Sieber ein Spielverbot, dieser zog sich unter medialem Getöse zurück. Mittlerweile scheint der laute, dissonante Schlussakkord der Ära Sieber verklungen zu sein. Seit gut einem Jahr sitzt sein Nachfolger, der 31-jährige Stéphane Mottoul aus Belgien, am Manual der Hoforgel.

Er spiele zu laut – oder doch zu leise

Nur: Wie unsere Zeitung weiss, klingen die Dissonanzen weiterhin nach. Offenbar ist Mottoul alles andere als glücklich in Luzern. In der Kirchgemeinde ist es ein offenes Geheimnis, dass der Organist regelmässig mit mündlicher und vor allem schriftlicher Kritik eingedeckt wird. Mal heisse es, er spiele zu laut. Dann heisse es wieder, er spiele zu leise. Auch unsachliche Beleidigungen, die «in Richtung Mobbing» gehen, habe Mottoul schon erhalten. Das berichten uns verlässliche Quellen.

Organist Stéphane Mottoul. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 19. November 2021)

Die angespannte Atmosphäre wirkt sich auch musikalisch aus. Zu Beginn seines Wirkens spielte Mottoul jeweils ein zehnminütiges, kleines Konzert vor und nach der Messe. Mittlerweile ist es nicht mehr zu hören – eine vielsagende Generalpause.

Die Kritik am Hoforganisten offenbart zwei verschiedene künstlerische Welten. Wie Mottouls persönlicher Website zu entnehmen ist, hat er mehrere internationale Wettbewerbe gewonnen und gibt regelmässig Konzerte in Europa. In Luzern ist das Echo kleiner. Sein Orgelspiel wirkt, wie uns zu Ohren gekommen ist, zu anspruchsvoll und zu wenig «volkstümlich und poppig».

Jedoch wurde im damaligen Auswahlverfahren ausdrücklich jemand gesucht, der mit musikalisch hohem Anspruch an die Hoforgel herantritt. Bezeichnend: In der Gesamtplanung 2023-2027 steckt sich die Stadtluzerner Katholische Kirche das Ziel, die Konzerte «Musik am Hof», die Mottoul gemeinsam mit dem Stiftskapellmeister Ludwig Wicki leitet, besser zu bewerben. Sie sollen «künftig besser besucht werden». Erwähnt wird dort auch, dass die Orgelstrategie überarbeitet werden soll. Inhaltliche Aussagen zu dieser Überarbeitung seien noch nicht möglich, heisst es vonseiten der Kirche.

Ins kalte Wasser geworfen?

Die Orgel selbst führte offenbar ebenfalls zu Diskussionen. Zu Beginn von Mottouls Amtszeit soll wegen der Schlüssel Verwirrung geherrscht haben. Eine grosse Anzahl von Schlüsseln, die den Zugang zur Empore und somit auch zur Orgel ermöglichten, soll im Umlauf gewesen sein. Die Türe zur Empore sei häufig einfach offen gestanden. Es sei die Sorge umgegangen, dass das Instrument zu exponiert sei und dadurch Schaden nehmen könnte. Laut Quellen hat sich Mottoul diesem Umstand angenommen und sei für die korrekte Behandlung der Hoforgel eingestanden, was ihm «leider zu Unrecht» einen etwas unbequemen Ruf eingebracht habe.

Aus heutiger Sicht fragen sich Beobachter: Hätte sich die Führung der Katholischen Kirchgemeinde Luzern und der Pfarrei St.Leodegar nicht entschiedener hinter Stéphane Mottoul stellen sollen, als die «Causa Sieber» an die Öffentlichkeit drang? Dem Vernehmen nach wurde der Belgier vor seinem Stellenantritt Ende 2021 gar nicht darüber informiert, was für eine verfahrene Situation ihn in Luzern erwarten würde. Interessant ist auch der Umstand, dass der Stiftspropst Christoph Sterkman Einsitz im Vorstand der Luzerner Orgelfreunde genommen hat, wie der Website des Vereins zu entnehmen ist. Präsident des Vereins ist Mottouls Vorgänger.

Stéphane Mottoul an der Hoforgel. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 19. November 2021)

Aufgrund der eisigen Atmosphäre stellt sich die Frage, wie lange Hoforganist Mottoul überhaupt noch in der Stadt Luzern wirken wird. Darüber wird zurzeit rege spekuliert.

Kirchgemeinde stehe klar hinter dem Organisten

Gerne hätten wir mit Stéphane Mottoul über die näheren Umstände gesprochen. Er verweist auf die Medienstelle der Katholischen Kirche Stadt Luzern. Dort werden wir nicht an Mottoul weiterverwiesen. Auskunft gibt stattdessen Mediensprecher Urban Schwegler. Dieser zeichnet ein deutlich anderes Bild der Situation. «Vonseiten der Kirchengängerinnen und Kirchgänger sind viel Lob und Komplimente für das Orgelspiel von Stéphane Mottoul zu hören», schreibt Schwegler. «Sie überwiegen bei weitem die Kritik. Es gibt nicht mehr Kritik als bereits unter dem Vorgänger.» Musik sei offenbar auch Geschmacksache. Die Zahlen bei den Konzertbesuchen seien steigend.

Sowohl Pfarrer Ruedi Beck als auch die Kirchgemeinde als anstellende Behörde seien immer klar hinter dem neuen Organisten gestanden, betont Schwegler.

«Alle sind zufrieden mit seiner Arbeit. Wir schätzen Stéphane Mottoul als bestens qualifizierter Kirchenmusiker.»

Die Pfarreileitung habe einen «klaren Rahmen» abgesteckt, damit die aktuellen Musiker ihre Arbeit erfüllen können. Dazu gehöre unter anderem das Spielverbot für Wolfgang Sieber. Zur «Musik am Hof» sagt Schwegler, dass die Einführung einer neuen Konzertreihe Zeit brauche und nach einem breit abgestützten Marketing verlange. «Das Angebot in der Musikstadt Luzern ist vielfältig. Da gilt es, sich bekannt zu machen und seinen Platz zu finden.»

Zur Episode mit den Schlüsseln hält Schwegler fest, dass die Empore kein öffentlicher Raum sei. «Deshalb ist es wichtig, genau zu wissen, wer einen Schlüssel besitzt. Die Pfarreileitung ist dafür verantwortlich und begrüsst die Achtsamkeit des Hoforganisten.» Das Engagement von Christoph Sterkman bei den Orgelfreunden erklärt Schwegler damit, dass sich Sterkman sowohl zur «Musik am Hof» als auch den Orgelfreunden verbunden fühle. Die Pfarreileitung schätze sein Engagement und freue sich über eine gute Entwicklung der Orgelfreunde – sei aber überzeugt, dass der Verein «Musik am Hof» künftig eine wichtige Rolle spielen werde.

