Stadt Luzern Der neue Rektor muss die Tagesschule vorantreiben – und will die Schulleitungen stärker fördern David Schuler leitet neu die Volksschule der Stadt Luzern. Neben dem Umgang mit dem Personalmangel ist für ihn ist der starke Ausbau der Tagesstrukturen eine grosse Aufgabe. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

David Schuler beim Mariahilf-Schulhaus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 7. September 2022)

Das neue Schuljahr hat mit einem neuen Rektor begonnen. Seit einigen Wochen leitet David Schuler (49) die Stadtluzerner Volksschule. Er ist Nachfolger von Vreni Völkle, die in Pension gegangen ist. Der Start fällt in eine anspruchsvolle Zeit: Der Mangel an Lehr- und weiteren Fachpersonen trifft auf steigende Kinderzahlen, auch aufgrund der Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine – 204 Kinder sind es in der Stadt.

«Wir konnten die Stellen grossmehrheitlich besetzen, teils auch dank unkonventioneller Lösungen wie Quereinsteigenden, Verzögerungen von Pensionen oder der Reaktivierung von Pensionierten», sagt der in Bürglen (UR) wohnhafte Schuler.

Vreni Völke ist auf Ende Schuljahr in Pension gegangen Bild: Patrick Hürlimann, 20. Juli 2022)

Unterschätzter Beruf

Möglich sei dies auch dank gut vernetzter Schulleiterinnen und Schulleiter. «Das ist ein in seiner Komplexität unterschätzter Beruf», betont Schuler. Eines seiner Ziele ist daher, Schulleitungspersonen zu fördern. «Sie bilden die Schnittstelle zwischen politischen Forderungen und der tatsächlichen Umsetzung.»

Die Arbeit sei vergleichbar mit der Leitung eines KMU: Leute einstellen, Kommunikation nach aussen, Umgang mit finanziellen und räumlichen Ressourcen, Planung und Organisation. Die Arbeitsbedingungen an der Volksschule sind allerdings grösstenteils kantonal geregelt. Besteht da als Stadt Spielraum, den Schulleitungsberuf attraktiver zu machen? Schuler:

«Ja, wir wollen Talente durch Weiterbildungen fördern und Schulleitungen durch Arbeitsgruppen entlasten.»

Diese zusätzliche Mitwirkungsmöglichkeit wiederum könne auch helfen, für Lehrpersonen attraktiv zu sein.

Vom KV-Lehrling zum Rektor

Schuler hatte ursprünglich eine KV-Lehre absolviert, später folgten das Lehrerseminar sowie ein Master in Schulmanagement. Er war unter anderem Schulleiter in Horw, Rektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri und zuletzt Prorektor in Luzern. «Als Rektor bin ich nun strategischer unterwegs. Zuvor stand ich in stetem Kontakt mit Schulleitungen und war oft an Schulen unterwegs. Jetzt bin ich näher an der Politik und an gesamtstädtischen Prozessen, die die Schule betreffen.»

Eine Forderung aus der Politik ist die Umgestaltung der Tagesstrukturen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zu diesem Zweck plant die Volksschule das Projekt «Schule Plus». Derzeit führt die Stadt das additive Modell, bei dem Eltern die Kinder selbst für einzelne Betreuungszeiten anmelden müssen.

Gefordert ist nun eine Umstellung in Richtung gebundenes Modell, bei dem Kinder automatisch angemeldet sind. Wie stark es in diese Richtung geht, ist noch offen. «Wir erarbeiten derzeit Varianten und berechnen, was nötig ist an Infrastruktur oder Personal», sagt Schuler.

«Zudem planen wir im Frühling Partizipationsanlässe, um die Bedürfnisse der Eltern einzuordnen.»

Ausbau wird viel Geld kosten

Am Ende werde es wohl eine Volksabstimmung geben, denn der Ausbau der Betreuungsräume werde bei jeder Variante viel Geld kosten. Schuler zeigt das Wachstum der Tagesstrukturen anhand folgender Zahlen auf:

«Derzeit besuchen 42 Prozent aller Primarkinder ein Tagesstruktur-Element. Vor sieben Jahren waren es noch 26 Prozent. Bis 2025 rechnen wir mit 51 Prozent.»

Damit der Ausbau finanziell nicht ausufert, wird es teils nötig sein, bestehende Räume vermehrt flexibel zu nutzen, so Schuler. «Aber es darf auch nicht so sein, dass Lehrpersonen stets das Zimmer räumen müssen, das würde die Unterrichtsgestaltungsmöglichkeiten einschränken.» Hier gelte es, einen Mittelweg zu finden.

Schuler betont, dass es bei «Schule Plus» nicht bloss um einen quantitativen Ausbau der Betreuung geht, sondern um die Entwicklung eines «ganztägigen Bildungsverständnisses»:

«Es soll während der Tagesstrukturen und auch während des Unterrichts vermehrt möglich sein, andere – zum Beispiel Sport- oder Musikschulangebote – zu besuchen, damit die Kinder individuell gefördert werden können.»

Denkbar sei zudem, Angebote von Vereinen aus dem Quartier einzubeziehen – ähnlich, wie es das Projekt «Bildungslandschaften» in Kriens vorsieht. Ein erstes Pilotangebot sei im Rahmen des Herbstferienhorts geplant. Weiter gehe es darum, einen Stundenplan zu erarbeiten, der über die Jahre hinweg kontinuierlich bestehen bleibt, um die Planung für Eltern zu erleichtern.

Bei Hausaufgaben haben Schulhäuser eigenen Spielraum

Ein weiterer Aspekt sind die Hausaufgaben. Kriens und Emmen haben die klassischen Hausaufgaben abgeschafft. Stattdessen können die Kinder ausserhalb des Unterrichts betreute «Lernzeiten» besuchen. In Luzern haben die einzelnen Schulen diesbezüglich relativ viele Freiheiten. «Das soll grundsätzlich so bleiben», sagt Schuler. Die Entwicklung werde aber schon in die Richtung gehen, die Eltern zu entlasten, was auch die Chancengerechtigkeit unter den Kindern erhöhe. «Das Ziel ist, vermehrt betreute Lerngefässe in der Schule zu schaffen.» Dabei sollen aber nicht einfach Aufgaben «abgearbeitet», sondern Themen vertieft und das selbstständige Lernen gefördert werden.

Ruhiger geworden ist es um die integrierte Sek. Seit diesem Sommer wird Mathematik wieder in Niveaugruppen unterrichtet – wie dies der Kanton vorschreibt. «Positiv ist, dass der Anteil an Kindern gestiegen ist, die nach der Primar- die Sekundarschule besuchen», sagt Schuler. Auf das aktuelle Schuljahr haben fünf Prozent mehr Kinder als ein Jahr zuvor in die Sek gewechselt. Gleichzeitig ist die Übertrittsquote ins Langzeitgymnasium gesunken – während dafür mehr von der Sek ins Kurzzeitgymnasium wechseln. «Das heisst, das Vertrauen in die Durchlässigkeit der Sek ist da.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen