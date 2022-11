Der Verein Weihnachten in Luzern schreibt in seiner Mitteilung: Ja. Der Energieverbrauch des Baumschmuckes dürfe als äusserst bescheiden bezeichnet werden – nicht zuletzt, da mit der Absage des beliebten Eisfeldes «Live on Ice» bereits der grösste Teil der Energie, welche jeweils für die Weihnachtswelt auf dem Europaplatz benötigt wird, eingespart werde.

Der Verein Weihnachten in Luzern erachte es daher als vertretbar, trotz möglicher Energiemangellage etwas vorweihnachtliche Stimmung in die Innenstadt zu bringen und Gästen und Bevölkerung so eine kleine Freude zu bereiten. Die moderne, energiesparende Beleuchtungstechnik der Frey + Cie Gruppe unterstütze dieses Bestreben. Zum Vergleich: Die 10’000 LED-Lämpchen des Luzerner Weihnachtsbaumes würden während eines Abends gleich viel Energie wie vier Personen beim Raclette-Plausch zu Hause verbrauchen.