Luzern: Pilz hat Wurzeln der umgefallenen Kastanie angegriffen

Stadt Luzern Deshalb ist die Kastanie am Schweizerhofquai umgestürzt Wahrscheinlich hat ein Pilz die Wurzeln der alten Rosskastanie angegriffen. Einen solchen Befall könne man nicht so einfach feststellen, erläutert die Stadt Luzern. Simon Mathis Jetzt kommentieren 16.01.2023, 19.30 Uhr

Das Lilu Lichtfestival in der Stadt Luzern liefert zurzeit spektakuläre Bilder. Eine besonders einprägsame Fotografie betrifft allerdings nicht die Licht-Installationen, sondern einen umgestürzten Baum. Denn am Schweizerhofquai in der Nähe des Schiffrestaurants Wilhelm Tell fiel am Samstagabend eine alte Rosskastanie um. Vor Ort waren Polizei und Feuerwehr. Verletzte gab es keine, wie das Festival auf den sozialen Medien bekanntgab: «Ein Baum ist aufgrund seines Alters umgefallen und versperrt aktuell den Weg. Verletzt wurde zum Glück niemand. Wir bitten euch, die Stelle grosszügig zu umgehen.»