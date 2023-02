Stadt Luzern Schäden in der ganzen Stadt: Deshalb kann das Theater nicht unter der Erde gebaut werden Ein unterirdischer Theatersaal könnte die städtebaulichen Probleme am Theaterplatz lösen. Doch die Eingriffe ins Grundwassersystem könnten zu Schäden in der gesamten Stadt Luzern führen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

So sieht der geplante Erweiterungsbau des Theaters gemäss des Projektes «überall» aus. Visualisierung: Ilg Santer Architekten

Zu gross, zu dominant: Zum Siegerprojekt «überall» für den Neubau des Luzerner Theaters gibt es viele kritische Rückmeldungen. Dass es sehr anspruchsvoll ist, einen Neubau mit diesem Volumen am Theaterplatz einzufügen, war von Anfang an klar. Wieso also nicht einfach in die Tiefe bauen? Mit einem unterirdischen Theatersaal bräuchte es nur noch einen bescheidenen Anbau an der Oberfläche, der das Stadtbild kaum trüben würde.

Genau das haben sich auch einige Architektenteams gedacht. Sie entwarfen Projekte wie den «Weissen Raben», das einen flachen Pavillon zwischen dem alten Theater und der Jesuitenkirche vorsieht. Die Dominanz der historischen Gebäude bleibt dabei unangetastet.

Das Projekt «Weisser Rabe» von der A4AG. Visualisierung: PD

Doch die rund ein Dutzend Teams, die den «Gang in die Tiefe» wagten, wurden im Architekturwettbewerb disqualifiziert. Denn in den Wettbewerbsunterlagen ist festgehalten, dass Bauen in mehr als 10 Metern Tiefe theoretisch zwar möglich wäre, faktisch aber «nicht bewilligungsfähig». Einige der ausgeschlossenen Teams haben gegen den Entscheid der Wettbewerbsjury Beschwerde eingereicht. Ihr Argument: In den Wettbewerbsbedingungen stehe nirgends geschrieben, dass das Unterschreiten der 10-Meter-Marke automatisch zum Ausschluss führt. Die Beschwerde ist nun beim Kantonsgericht hängig.

Die ganze Stadt könnte betroffen sein

Doch was ist konkret das Problem beim unterirdischen Bauen am Theaterplatz? Werfen wir dazu einen Blick in den Untergrund im Luzerner Stadtzentrum. Dort gibt es drei Grundwasserschichten. Die oberste Schicht (ab 2 Meter Tiefe) ist ständig im Fluss – das Wasser fliesst langsam von Kriens über die Neustadt Richtung Reuss. Der Grundwasserspiegel schwankt in Abhängigkeit von See- und Reusspegel.

Gleich darunter liegt eine Zwischenschicht, welche zur untersten Grundwasserschicht in 15 bis 50 Metern Tiefe führt. Das Grundwasser in der untersten Schicht ist unter Druck. Es ist extrem heikel, dort zu bauen. Wenn diese Schicht nämlich angebohrt wird, schiesst das Grundwasser bis fast zur Oberfläche hoch. Dabei besteht die Gefahr, dass der Druck in der untersten Schicht sinkt und nicht genug Wasser nachfliessen kann.

Hinzu kommt, dass die Baugrube für die Bauarbeiten trockengelegt werden muss. Das alles kann massive Konsequenzen haben, wie Samuel Riedener, Teamleiter Grundwasser bei der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie, erklärt. «Wenn der Grundwasserspiegel zu tief abgesenkt wird, kann dies zu weiträumigen Setzungen in der ganzen Stadt führen», sagt Riedener. Es könnten also selbst an weiter entfernten Gebäuden Risse entstehen.

Je tiefer, desto riskanter

Grundsätzlich gelte: Je näher man der tiefsten Grundwasserschicht kommt, desto grösser das Risiko. Das musste ausgerechnet das Luzerner Theater in den Achtzigerjahren erfahren: Als das private Buobenmatt-Parking neben dem LUKB-Parkhaus gebaut wurde, entstanden am Theatergebäude Risse und in der Theaterstrasse kam es zu Absenkungen. Beide Parkhäuser wären heute denn auch gar nicht mehr bewilligungsfähig, da die Gesetze strenger geworden sind.

Doch selbst bei Bauarbeiten im obersten Grundwasserstockwerk seien Auswirkungen auf die nähere Umgebung möglich, sagt Riedener – etwa nasse Keller oder Absenkungen von Gebäuden. Deshalb brauche es bei Arbeiten in dieser Zone eine geologische Begleitung und eine detaillierte Überwachung des Grundwassers. Wichtig sei, dass der unterirdische Wasserfluss nicht blockiert wird. Ein unterirdisches Bauwerk darf den Grundwasserfluss um höchstens 10 Prozent reduzieren.

Das neue Theater ist maximal 6,5 Meter tief

Für den Theater-Neubau bedeutet dies konkret: Der Theaterplatz darf höchstens bis 5 Meter unterkellert werden - das entspricht etwa einem normalen Untergeschoss. Ein zweites Untergeschoss wäre möglich, aber nicht auf der ganzen Fläche, sondern nur punktuell. Zudem müsste dieser tiefste Teil parallel zur Fliessrichtung des Grundwassers verlaufen. Das aktuelle Siegerprojekt «überall» sieht ein knapp 5 Meter tiefes UG vor, das punktuell bis auf 6,5 Meter Tiefe geht.

Unter dem Theatersaal (Mitte) ist ein Untergeschoss geplant. Visualisierung: Ilg Santer Architekten

Das reicht gerade für technische Anlagen, sicher aber nicht für einen ganzen Theatersaal. Und selbst wenn es machbar wäre: Ein unterirdischer Theatersaal würde ein zentrales Element des Projekts «Neues Luzerner Theater» zunichtemachen, wie der Luzerner Stadtarchitekt Pascal Hunkeler zu bedenken gibt: Nämlich ein Theatersaal, der auf Strassenniveau liegt und von allen Seiten her zugänglich ist.

Beim Projekt «überall» lässt sich der Saal bei Bedarf zu einer Art grossem Stadtplatz umfunktionieren, der als öffentlicher Treffpunkt und sogar als Abkürzung für Fussgänger dient. Hunkeler sagt: «Das Grundkonzept, ein offenes Theater für alle mit dem grossen Saal und Foyer auf der Ebene des Theaterplatzes anzuordnen, kann nicht in den Untergrund geplant werden.»

Und der Tiefbahnhof?

Etwas weniger problematisch als am Theaterplatz sind die Verhältnisse ein paar Meter weiter am Bahnhof. Der dortige Untergrund ist insgesamt weniger durchlässig und im Gegensatz zum Theaterplatz liegt der Bahnhof auch nicht direkt über dem Hauptstrom von Kriens zur Reuss. Deshalb kann der Durchgangsbahnhof gebaut werden - obwohl dieser über 20 Meter unter der Erdoberfläche liegt.

