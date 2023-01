Stadt Luzern Die Bundesplatz-Brache soll im Sommer durch ein «Pop-up-Village» belebt werden Die Brauerei Eichhof will zwischen Juni und September einen Treffpunkt mit Seecontainern schaffen, bei denen Essen und Getränke verkauft werden. Stefan Dähler 20.01.2023, 16.37 Uhr

Eigentlich ist am Luzerner Bundesplatz schon länger eine Überbauung mit Hochhaus geplant. Doch das Projekt ist wegen eines Rechtsstreit blockiert. Nun soll die Fläche zumindest temporär belebt werden. Die Brauerei Eichhof will dort von Juni bis September ein «Pop-up-Village» aus fünf Seecontainern errichten – vergleichbar etwa mit «Frau Gerolds Garten» in Zürich. Das Baugesuch liegt derzeit bei der Stadt Luzern öffentlich auf.