Stadt Luzern Die Feinstaubbelastung nimmt zu, der Kanton fördert einen der Hauptverursacher: Wie kann das sein? Er ist unsichtbar, deshalb aber nicht ungefährlich. Die Rede ist von Feinstaub. Die Belastung dürfte in den kommenden Monaten weiter ansteigen, da immer mehr auf Holzheizungen gesetzt wird.

Die Messstation an der Moosstrasse misst stündlich die Feinstaubbelastung. Dominik Wunderli (Luzern, 31. August 2022)

Feinstaub. Weder sichtbar, noch harmlos. Studien zeigen, dass jährlich zirka 3800 Personen in der Schweiz infolge zu hoher Feinstaubbelastung sterben. Im Vergleich: Durch das Rauchen sterben im selben Zeitraum 10'000 Personen.

Soweit die ersten Fakten. Wie sieht die Situation in Luzern aus? In der Stadt gibt es an der Moosstrasse eine Messstation, die stündlich Daten zur Feinstaubbelastung liefert. Unterschieden wird zwischen PM10 und PM2,5, bei diesen Bezeichnungen handelt es sich um den Durchmesser der Teilchen im Mikrometerbereich.

Unser Vergleich zeigt: Innerhalb der vergangenen drei Jahre hat die Anzahl Grenzwertüberschreitungen zugenommen. Registrierten in der Zeitperiode vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 die Sensoren 131 Überschreitungen, waren es in der Folgeperiode 150. Zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 30. Juni 2022 gab es 165 Überschreitungen.

Beachtenswert ist dabei das Mass der Grenzwertüberschreitung: In der Periode vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 lagen die Werte insgesamt 16 Mal oberhalb des doppelten Grenzwerts von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter, also bei mehr als 20 Mikrogramm pro Kubikmeter. Seit dem vergangenen Juli hat diese Zahl deutlich zugenommen und liegt bis zum 30. Juni 2022 bei 47.

Somit hat die Feinstaubbelastung in der Stadt Luzern fast ein Mal pro Woche über dem Doppelten der vom Bund festgelegten Grenze gelegen, über dem PM2,5-Grenzwert gar mehr als jeden dritten Tag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl indes zirka vor einem Jahr, den Grenzwert auf 5 Mikrogramm pro Kubikmeter zu senken.

Kleine Partikel sind noch nicht lange im Visier der Behörden

Einer, der sich mit Feinstaub auskennt, ist Roland Müller, Teamleiter Luft und Strahlen bei der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie. Er relativiert: «Die täglichen Überschreitungen des Grenzwerts betreffen den Jahresmittelgrenzwert von PM2,5.» Der Bund sehe keinen 24-Stundenmittel-Grenzwert für PM2,5 vor, weshalb kurzfristige Interventionen nicht sinnvoll seien. Und: «PM2,5-Immissionen sind in der Schweiz erst seit ein paar wenigen Jahren ein Thema.»

Tatsächlich liegt der Jahresmittelwert in Luzern in den vergangenen zwei Jahren mit 9,8 Mikrogramm pro Kubikmeter unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert. Und: Die PM10-Belastung ist in den vergangenen 12 Jahren klar rückläufig.

Dennoch können auch kurzfristig erhöhte Werte die Gesundheit beeinträchtigen, wie Marcus Hesse, Chefarzt Pneumologie des Luzerner Kantonsspitals, im Interview sagt. Kurz: Die Schleimhäute sind irritiert, Allergien können sich verschlimmern, die Bevölkerung leidet vermehrt unter Kopfschmerzen oder Übelkeit. Dabei sind besonders die kleinen 2,5-PM gefährlich, da sie tiefer ins Atemsystem eindringen können.

Im Winter verdichtet sich das Problem

Es gibt verschiedene Ursachen, weshalb die Feinstaubkonzentration zunehmen kann. Eine ist auf das Wetter zurückzuführen, wie Roland Müller sagt: «Im Winterhalbjahr kommt es zu sogenannten Inversionslagen. Dabei gibt es eine dicke Nebelschicht.» Diese wirke wie ein Deckel; der Feinstaub kann nicht in die Atmosphäre steigen und nimmt dementsprechend in tiefen Lagen zu.

Ein weiterer Faktor sind Holzheizungen. Angesichts dessen stellt sich die Frage, weshalb der Kanton Luzern ebendiese fördert. Ist das nicht widersprüchlich? Müller: «Die Politik macht eine Abwägung zwischen CO 2 -neutraler Holzheizung und der drohenden Erhöhung von Feinstaubwerten.»

In den vergangenen 20 Jahren hätten die Verantwortlichen Massnahmen ergriffen, um die Emissionen auf ein Minimum zu beschränken. Heute werden die meisten Holzfeuerungen mit Filtern betrieben. Dies sei zwar ein grosser Kostenfaktor für die Anlagenbetreiber, verursache aber «einen massiv positiven Effekt.»

Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass Holzheizungen umweltfreundlicher werden. Trotzdem beeinflussen sie die Feinstaubkonzentration. Weshalb fördert der Kanton Luzern Holzheizungen?

Kanton kann keine Überschreitungen feststellen

Auf schriftliche Anfrage heisst es beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) vorderhand, dass keine Überschreitungen festgestellt werden können, die Werte würden schliesslich im Jahresdurchschnitt betrachtet. Nichtsdestotrotz gälten im Kanton Luzern für Holzfeuerungen die vor vier Jahren eingeführten, verschärften Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung des Bundes.

Hinsichtlich der Förderung von Holzheizungen sind im Kanton Luzern seit 2017 64 Anlagen gefördert worden, und zwar insgesamt mit 535'000 Franken.

Heizen mit Holz wird angesichts der drohenden Energieknappheit wohl beliebter – Florian Landolt vom Verband der Waldeigentümer hat im Gespräch mit dieser Zeitung Ende Juli von einem «Klopapiereffekt» gesprochen. So seien vermehrt Anfragen für Grossbestellungen von Heizholz eingegangen. Somit stellt sich die Frage, ob bereits politische Massnahmen griffbereit sind, um der damit einhergehenden Feinstaubemission entgegenzuwirken.

Das BUWD verweist auf das interkantonale Interventionskonzept PM10, in dem in drei Stufen möglicher Massnahmen definiert sind. Dieses Konzept sieht etwa Temporeduktionen vor. «Allerdings musste auf der Alpennordseite seit 2017 nie mehr eine Informations- oder Interventionsstufe ausgelöst werden», so das Departement. Für PM2,5 gibt es indes keine Interventionspläne.