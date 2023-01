Stadt Luzern: Bevölkerung kann portofrei abstimmen

Stadt Luzern Die Luzerner Bevölkerung kann nun portofrei abstimmen Bisher mussten Stimmberechtigte ihre Wahl- und Abstimmungscouverts für die Rücksendung per Post frankieren. Das ist nun nicht mehr nötig. 09.01.2023, 09.37 Uhr

Ein Wähler füllt eine Wahlliste aus. Bild: Pius Amrein

Stimmberechtigte der Stadt Luzern können neu portofrei abstimmen. Wie es in einer Mitteilung heisst, können sie dieses Angebot ab der ersten Abstimmung am 5. Februar nutzen. Die Wahl- und Abstimmungsunterlagen können einfach in einen Briefkasten der Post eingeworfen werden. Die Couverts werden per A-Post zurückgeschickt. Die Stadt weist darauf hin, dass die Briefkästen der Stadtverwaltung im Stadthaus nach wie vor für die Stimmabgabe genutzt werden können.