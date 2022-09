Tag der offenen Museggtürme: Die Vereinspräsidentin im Interview

Acht der neun Museggtürme sind am Samstag, 10. September, von 10 bis 16 Uhr frei begehbar. In einzelnen Türmen finden Führungen statt. Im Wachtturm informieren die Ornithologische Gesellschaft Luzern und der Kantonale Fledermausschutz über die Musegg als Lebensraum von Brutvögeln und Fledermäusen.

Am 10./11. September finden die Europäischen Tage des Denkmals statt. Sie stehen unter dem Motto Freizeit. In der Zentralschweiz finden dazu diverse Veranstaltungen statt. So wird etwa die Rigi als Lebensraum und Kulturraum mit Führungen, Vorträgen und Wanderungen thematisiert. In der Stadt Luzern steht der Freiraum «Allmend für Alle!» im Fokus, mit einer geführten Wanderung auf der Allmend am Samstag um 10.30 Uhr (Treffpunkt Waaghaus, Murmattweg 12). Am Samstag ab 10.30 bis 16 Uhr gibt es auf der «Denkmalmeile» Führungen im Bourbaki Panorama, Gletschergarten und Alpineum.