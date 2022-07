Luzerner Bruchstrasse: Die Besetzer-Gruppe will bleiben

Stadt Luzern Besetzergruppe lässt Ultimatum verstreichen – wird das Haus an der Bruchstrasse nun geräumt? Die Hauseigentümerin hat der Besetzergruppe eine Frist zum Verlassen des besetzten Gebäudes gestellt: Bis am Mittwoch sollten diese das Haus an der Bruchstrasse verlassen. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen aber bleiben. 13.07.2022, 09.00 Uhr

Die Eigentümerin der Liegenschaft an der Bruchstrasse 64, die Corgi Real Estate, hatte der Besetzergruppe «Bruch» eine Frist von rund einer Woche gestellt. Wenn diese das Haus bis am 13. Juli nicht verliessen, drohe eine polizeiliche Räumung. Die Antwort der Besetzergruppe am Mittwochmorgen fällt ungewohnt kurz aus: «Das bruchts immerno! Wir bleiben.»