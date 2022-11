Stadt Luzern: Die Seekag wird hundert Jahre alt

Stadt Luzern Beton am Badestrand: Die Seekag wird hundert Jahre alt In den 1960er-Jahren wurde der Alpenquai vom Industriegebiet zum Fussgängerparadies. Mittendrin: Die Seekag, die das Tribschenquartier bis heute mitprägt. Simon Mathis Jetzt kommentieren 29.11.2022, 18.15 Uhr

«Viele Leute finden unser Betonwerk auch dann nicht, wenn sie gezielt nach ihm suchen», erzählt Stefan Tresch mit einem Lächeln. Er ist Geschäftsführer der Seekag im Tribschenquartier: Das Unternehmen transportiert Kies von diversen Stationen am Vierwaldstättersee in die Stadt Luzern, wo es zu Beton verarbeitet wird – dies seit genau hundert Jahren.

Das Hauptgebäude der Seekag im Luzerner Tribschenquartier. Bild: Boris Bürgisser

Nur wenigen dürfte bewusst sein, dass an der Landenbergstrasse täglich Beton gemischt, verladen und an diverse Baustellen in der Stadt transportiert wird. Noch unbekannter ist, dass unter der Landenbergstrasse ein Tunnel mit Förderband verläuft. Er führt an den Alpenquai, wo Kies vor allem von Schiffen verladen wird. Früher war dieser Seeverlad wesentlich sichtbarer als heute. Noch in den 60ern standen am See zwei Krane.

Der alte Seeverlad der Seekag am Stadtluzerner Alpenquai (undatiert). Im Hintergrund die damalige «Zwänzgerbadi». Bild: PD/Seekag

Grosser Umbruch am Alpenquai

Ein Blick ins Luzerner Stadtarchiv zeigt: Die Seekag war stets ein wichtiger Wirtschaftsfaktor über die Kantonsgrenzen hinaus, aber auch Stein des Anstosses für eine Bevölkerung, die das Seeufer vermehrt für die Freizeit nutzen wollte.

Gegründet wurde die Seekag im Juli 1922 von Alfred Schätzle-Haas (1868-1951). Er war Chef der Handelsfirma A. Schätzle AG, die sich seinerzeit dem Kohle-Import verschrieben hatte und heute rund 80 Avia-Tankstellen in der Zentralschweiz betreibt. Am See entstand ein Umschlagplatz für Kies, Hartschotter und weiteres. Damals war das Tribschenquartier ein eigentliches Industriegebiet. Bis in die 60er-Jahre hinein galt es als «unterentwickelt» und schlecht erschlossen, wie es damals in einem städtebaulichen Expertenbericht hiess: ein unattraktiver Ort mit «Schuppen, Lagerplätzen, Provisorien und Revers-Bauten».

Mit diesem Förderband wird das Material an Land befördert. Bild: Boris Bürgisser

Dass die Gegend heute wesentlich anders aussieht, ist einem hitzigen politischen Prozess Ende der 60er-Jahre geschuldet. Ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurde die Seekag, als um 1968 Pläne aufkamen, das linke Seeufer zu sanieren und zu einem «Fussgängerparadies» zu machen; «eines der grössten und spektakulärsten Bauprojekte, an die sich unsere Stadt je gewagt hat», hiess es damals in der Presse. Die Seekag mit ihrer Werft stand den Plänen allerdings im Weg. «Es ist eine Utopie zu glauben, dass der Alpenquai die ihm zugedachte, reizvolle Aufgabe wird übernehmen können, wenn die harte, ja brutale Zäsur mit einem Lastwagen-Tummelplatz dort stehen bleibt, wo sie heute ist», schrieb etwa die «Luzerner Neueste Nachrichten».

Die Naue «Fritz» der Seekag legt an. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. November 2022)

Kritik an «ungefreutem» Anblick

Diese Meinung teilte auch die kantonale Natur- und Heimatschutzkommission. Sie sprach sich gegen einen geplanten Ausbau des Seeverlads aus: «Man kann sich wirklich fragen, ob wir unseren Hotelgästen und den Fussgängern auf den rechtsufrigen Promenaden diesen ungefreuten Anblick bieten wollen.» Die Seekag wehrte sich gegen die Kritik: «Luzern ist eine der schönsten Schweizer Städte. Sie kann aber von ihrer Schönheit und dem Fremdenverkehr allein nicht leben. Handel, Gewerbe und Industrie sind ebenso lebensnotwendig.» Zudem argumentierte die Seekag, dass Firmen in der Zentralschweiz auf den Umschlagplatz in Luzern angewiesen seien.

Seekag-Geschäftsführer Stefan Tresch beim unterirdischen Förderband. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. November 2022)

Tatsächlich wandte sich sogar der Nidwaldner Regierungsrat mit einem Schreiben an die Stadt Luzern. Die Wirtschaft des Kantons habe ein «vitales Interesse» daran, dass der Seeweg nach Luzern erhalten bleibe – denn ein anderer Umschlagplatz bestand schon damals nicht mehr. Die Nidwaldner Regierung dürfte hier vor allem Kehrsiten und das Rotzloch im Blick gehabt haben. Der Stadtrat hingegen ruderte aufgrund des öffentlichen Druckes zurück, präsentierte eine abgespeckte Version der Seekag-Anlage. Doch selbst diese wurde dann aber im Mai 1969 vom Parlament versenkt – mit 18 gegen 11 Stimmen bei 9 Enthaltungen. Daraufhin sammelte die Bevölkerung Unterschriften für einen möglichst grünen Alpenquai – die 3000 dafür nötigen Signaturen kamen schnell zusammen, schliesslich waren es fast 5000.

Die Seekag zwischen Naherholung und Tourismus. Von oben nach unten am Ufer: die entstehende Ufschötti, die «Zwänzgerbadi», der Seeverlad und die SGV-Schiffswerft. Bild: Stadtarchiv, Signatur 02-13-D

Letztlich lenkte die Seekag ein. Die Gebäude am Ufer wurden abgebrochen, die Anlage an den heutigen Standort verlegt. Der Alpenquai erhielt die ersehnte Aufwertung mitsamt Ufschötti, die mit Aushubmaterial des Sonnenbergtunnels aufgeschüttet wurde. Der «Rückzug» der Seekag hatte auch für das Unternehmen positive Folgen: Sie ermöglichte das unterirdische Förderband, das 1974 verwirklicht wurde. Dieser Stollen läutete die zweite, moderne Ära des Unternehmens ein. Der letzte historische Kran wurde 2004 rückgebaut. «Die Infrastruktur, die hier in den 70er-Jahren entstand, war visionär», sagt Stefan Tresch an einem Rundgang durch die Seekag-Räumlichkeiten.

«Vor dieser weitsichtigen Planung kann ich nur den Hut ziehen.»

Der unterirdische Stollen mit Förderband. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. November 2022)

Standort hat sich bis heute bewährt

Der jetzige Aufbau funktioniere weiterhin, das Förderband habe man erst vor ein paar Jahren ersetzen müssen. Auch vom Standort zeigt sich Tresch nach wie vor überzeugt: «In einer Stadt wird immer gebaut.» Das Material per Schiff transportieren zu können, sei ein grosser ökologischer Vorteil. Eine Naue könne mit nur zwei LKW-Motoren 600 Tonnen transportieren. Ein LKW schaffe dagegen lediglich 27 Tonnen. Täglich werden im Schnitt ein bis zwei Schiffe, ein Kieszug sowie zwei bis drei Zementwagen entladen.

Hier werden die verschiedenen Kiessorten eingelagert. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. November 2022)

Sand und Kies werden im Seekag-Gebäude in Silos gelagert und zu Beton verarbeitet. Der Mischprozess ist mittlerweile automatisiert. «Sobald der Beton gemischt ist, sollte er so schnell wie möglich verbaut werden», so Tresch. Deshalb sei die Planung der Fahrten essenziell; mit GPS können die Lastwagen der Seekag stets geortet werden. Illusionen macht sich Tresch keine: «Zement wird nie CO 2 -neutral sein.» Dennoch bemühe sich die Seekag um einen möglichst ökologischen Betrieb. So sollen bald auch Fahrzeuge angeschafft werden, die mit grünem Wasserstoff oder batterieelektrisch angetriebenen sind. Auch CO 2- reduzierte Zemente kämen bereits zur Anwendung. Zudem werde zurzeit geprüft, die Materialien mit CO 2 zu begasen, oder wie CO 2 im Beton gebunden werden kann.

Seekag-Geschäftsführer Stefan Tresch beim heutigen Seeverlad. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. November 2022)

Eine Weiterentwicklung im Sinne der Umwelt sei nötig. Denn: «Gebaut wird auch künftig nicht weniger», hält Stefan Tresch fest. Auch dem Tribschenquartier will die Seekag treu bleiben. «Die Standortwahl vor hundert Jahren war weise – sie hat sich bis heute bewährt.»

