Stadt Luzern Eichhof Kiosk wird 2023 wieder eröffnet –und zwar als Projekt für Arbeitsintegration Seit drei Jahren gibt es weder Zeitungen noch Zigaretten am Kiosk an der Obergrundstrasse. Das denkmalgeschützte Gebäude soll nun saniert und im Sommer 2023 wieder eröffnet werden. Sandra Monika Ziegler 14.07.2022, 14.44 Uhr

Der Kiosk an der Obergrundstrasse bei der Bushaltestelle Eichhof fällt nicht nur wegen seiner rötlichen Farbe auf, sondern auch wegen der heruntergelassenen Rollläden. Seit 2019 ist der damals privat geführte Kiosk nicht mehr in Betrieb. Das Häuschen, das aus dem Jahr 1937 stammt, über zwei Lagerräume und eine Trafostation verfügt, gilt als typischer Vertreter des Neuen Bauens und ist im Besitz der Stadt Luzern.

Ab Sommer 2023 soll hier wieder ein Kiosk betrieben werden. Bild: PD/ Stadt Luzern

Auch schon kursierten für das Gebäude Pläne für ein Quartier-Café, doch das Projekt scheiterte an den Kosten und wurde deshalb nicht weiterverfolgt. Wie die Stadt Luzern am Donnerstag mitteilt, will sie nun die Sanierung vorantreiben und dort wieder einen Kiosk betreiben lassen. Die Lagerräume und Trafostation bleiben auch nach der Sanierung weiterhin als solche in Betrieb. Florian Aschbacher vom Strasseninspektorat:

«Die Eröffnung ist auf Sommer 2023 geplant. Das Sanierungsprojekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege ausgearbeitet, denn das Häuschen ist schützenswert.»

Saniert werden sowohl der Innenraum als auch das Dach. Bild: PD/Stadt Luzern

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 350'000 Franken. Nebst der Sanierung der Innenräume wie auch des Daches wird neu eine Fotovoltaikanlage installiert. Betrieben werden soll der Kiosk dereinst vom Team ReFit, einem Arbeitsintegrationsprogramm. «Das Team ReFIT ist fest an den betrieblichen Unterhalt des Strasseninspektorates angegliedert und agiert ausserhalb des Leistungsauftrages. Mit dem Kioskbetrieb wollen wir das Angebot des Programmes auf den Verkauf erweitern», erklärt Aschbacher weiter.

Geringer Druck, mit Kiosk Kasse zu machen

Bisher umfasste das Angebot für Langzeitarbeitslose etwa das Reinigen von Beleuchtungen und Graffiti, Mithilfe bei stadtinternen Zügelaktionen oder bei diversen baulichen Arbeiten wie zum Beispiel der Instandstellung von Wanderwegen. Die Projektteilnehmenden haben jeweils ein Jahr beim Tiefbauamt gearbeitet. Gestartet wurde das Integrationsprojekt ReFIT 2014. Von den Teilnehmenden werden durchschnittlich zwei bis vier Personen pro Jahr wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert. «Ein Erfolgsprojekt», wie Aschbacher sagt.

Noch in Arbeit und somit noch nicht spruchreif ist das Betriebskonzept für den neuen Kiosk und auch das Verkaufsangebot. Beides muss noch detailliert ausgearbeitet werden. Da es sich beim Kiosk um ein Arbeitsintegrationsprojekt der Stadt Luzern handelt, ist der Druck mit dem Kiosk auch Kasse zu machen, geringer als bei anderen Kiosken, wie Aschbacher betont:

«Das Ziel ist zwar schon, dass mit dem Verkauf die Materialaufwände und weitere Kosten gedeckt sind. Aber natürlich steht der soziale Aspekt im Vordergrund.»