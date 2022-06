Stadt Luzern «Eigentlich müssten die Landeskirchen fusionieren»: Mit Florian Flohr verlässt ein Fan der Ökumene die Luzerner Katholiken Florian Flohr (65) arbeitete lange für die katholische Kirchgemeinde der Stadt Luzern. Dabei war ihm das Wirken gegen aussen wichtig. Nun geht er in Pension. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Florian Flohr in der Peterskapelle, deren Leiter er zuletzt war. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 29. Juni 2022)

Das erste grosse Projekt, an dem Florian Flohr beteiligt war, ist die Gründung der Oekumenischen Wohnbaugenossenschaft Luzern (OeWL) im Jahr 1991. Damals arbeitete er als Seelsorger bei der Pfarrei St.Paul und engagierte sich sogleich im OeWL-Vorstand, seit 2015 fungiert er in einem Teilzeitpensum als Geschäftsführer und Präsident in Personalunion.

Die OeWL vereint gleich zwei Herzensangelegenheiten des heute 65-Jährigen. Die eine ist das soziale Engagement. «Wir sind keine Sonntagskirche, wo man nur betet und Gottesdienste feiert. Das Entscheidende passiert im Alltag», sagt Flohr, der Anfang Juli in Pension geht. «In den 90er-Jahren herrschte in Luzern Wohnungsnot. Es ist wichtig, dass alle Menschen Zugang zum Wohnen haben. Die Kirche soll dazu ihren Beitrag leisten.» Dies gelte auch bei anderen Themen wie etwa Flüchtlingsfragen.

Die andere ist die Ökumene, die Zusammenarbeit zwischen den christlichen Landeskirchen. Die OeWL wurde von Katholiken, Reformierten und Christkatholiken gemeinsam gegründet. «Eigentlich müssten die Landeskirchen fusionieren», findet Flohr:

«Die Zeiten, als sich diese feindlich gesinnt waren, sind längst vorbei. Die Gemeinsamkeiten sind inzwischen so gross, dass verschiedene Organisationen nicht mehr gerechtfertigt sind.»

Es gebe bereits mehrere gemeinsame Projekte, etwa die Gassenküche. «Mit einer Fusion könnte man Kräfte bündeln.» Flohr ist klar, dass dieser Schritt in den nächsten Jahren nicht realistisch ist. «Wenn ich den Leuten davon erzähle, sagen sie: ‹Du spinnst!›. Auch wenn sie meine Argumente verstehen.» Doch man müsse die engere Zusammenarbeit als Ziel im Auge behalten, «denn im Alltag der Menschen spielen die Konfessionen kaum mehr eine Rolle».

Durch das Studium kam er in die Schweiz

Aufgewachsen ist Flohr in der Nähe von Köln, durch das Theologiestudium in Fribourg kam er in die Schweiz. Hier war er zuerst im Aargau tätig, wo er auch seine Frau kennen lernte. 1998 folgte der Wechsel zur Katholischen Kirchgemeinde Luzern, für die er – nach einem achtjährigen Abstecher zu Caritas Schweiz – heute immer noch tätig ist. Zunächst als Seelsorger, dann als Kommunikationsverantwortlicher, als Mitglied des Stabs des Geschäftsführers und seit 2018 als Leiter der Peterskapelle.

Das wichtigste Projekt, das Flohr als Kommunikationsverantwortlicher umgesetzt hat, war das einheitliche Pfarreiblatt ab 2005. «Zuvor hatten alle Pfarreien ihr eigenes Blatt. Die Zusammenlegung hat sich bewährt, denn sie hat auch dazu geführt, dass die Pfarreien sich gegenseitig besser kennen lernen.»

Peterskapelle: Kirchenraum mit speziellem Profil

Die 50-Prozent-Stelle bei der Peterskapelle passt zu Flohrs Profil. Denn dort geht es darum, über die Grenzen der Kirchgemeinde hinaus zu denken. «Speziell an diesem ‹City Pastoral› ist, dass es, anders als bei Pfarreien, keine fixen Gemeindemitglieder gibt, die aufgrund der Wohnadresse zugeteilt werden», erklärt er.

«Die Peterskapelle ist offen für Leute, die sich in der Stadt aufhalten: Passanten, Angestellte, Touristen, Kulturschaffende. Die Kirche soll Teil des öffentlichen Raums sein.»

Wer eine Idee zur Nutzung hat, kann sich an das Peterskapelle-Team wenden. Es finden Ausstellungen statt, es gibt monatlich Predigten von Menschen ausserhalb der Kirche wie Punklegende Gössi, Fussballerin Sarah Akanji oder Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister. Die Peterskapelle diente als Schauplatz für das Lichtfestival Lilu ...

So wurde die Fassade der Peterskapelle während des diesjährigen Lichtfestivals Lilu in Szene gesetzt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022)

... und gar als Impfzentrum.

Florian Flohr mit Stefanie Lettieri von der Dr. Schmid's See-Apotheke bei der Präsentation der Impfkabine in der Peterskapelle im Rahmen der letztjährigen Corona-Impfkampagne. Bild: PD

Ein Anlass, der Flohr besonders in Erinnerung bleibt, ist das Streitfestival im Mai 2021, das trotz Corona durchgeführt werden konnte. Dabei hätten junge Kickboxer Kulturschaffende ins Kickboxen eingeführt. «Das waren super Begegnungen. Es geht darum, Bubbles zu durchbrechen und neue Begegnungen zu ermöglichen.»

Ungewohnte Nutzung führt zu Diskussionen

Gab es auch Kritik an dieser ungewöhnlichen Nutzung des Kirchenraums? «Zu uns kommen auch Leute mit einem traditionellen Kirchenverständnis, die teils erstaunt waren. Dann haben wir jeweils versucht, das im Gespräch zu erklären.» Wichtig sei, dass die Anlässe nicht beliebig sind und eine Verbindung zur Kirche oder zum Glauben besteht. «Wir versuchen, diese Spannung zu leben und auszuhalten.»

Generell müsse sich die Kirche Gedanken dazu machen, was in ihren Räumen geschehen soll. «Für die Gottesdienste sind diese heute zu gross.» Die Kirchgemeinde Luzern sei jedoch offen dafür, neue Konzepte auszuprobieren, so Flohr. Ein weiteres Beispiel sei der MaiHof-Saal. Auch zur Zukunft der Predigten macht sich Flohr Gedanken:

«Es wird eher in Richtung Gespräche gehen, darum, die Leute stärker einzubeziehen.»

Auch Jesus habe nicht von der erhobenen Kanzel aus gesprochen. Bei all diesen Ideen für die Zukunft: Bedauert Flohr, dass er nun pensioniert wird? «Das gehört zum Lauf des Lebens. Für mich beginnt ein neuer Abschnitt. Und die Peterskapelle ist in guten Händen.»

Bei den Genossenschaften bleibt Flohr aktiv

Dort werde er sich künftig zurückhalten und seinen Nachfolger Meinrad Furrer «machen lassen», sagt Flohr. Vorerst weiterhin aktiv bleibt er bei der OeWL sowie als Koordinator des G-Net, des Netzwerks der Luzerner Baugenossenschaften.

«Es ist gut, nicht gleich von 100 auf 0 zu gehen. Aber ich freue mich darauf, mehr Freiheiten und weniger Termindruck zu haben.»

