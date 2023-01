Stadt Luzern Eigentümer will das «Maihöfli»-Gebäude verkaufen 3,65 Millionen Franken soll das Haus kosten, in dem bis April noch das renommierte Restaurant Maihöfli einquartiert ist. Simon Mathis Jetzt kommentieren 12.01.2023, 11.17 Uhr

Noch bis Mitte April bewirtet das renommierte Restaurant Maihöfli (16 Gault-Millau-Punkte, 1 Michelin-Stern) seine Gäste an der Maihofstrasse 70. Danach nehmen Chefkoch Oscar de Matos und Gastgeberin Nadine Baumgartner eine Auszeit – und suchen ein neues Lokal in Luzern. Anscheinend fanden die beiden keine Einigung mit dem Vermieter. Nun will der Eigentümer das Wohn- und Geschäftshaus offenbar verkaufen. Der Kaufpreis liegt bei 3,65 Millionen Franken, wie der Immobilienplattform «Homegate» zu entnehmen ist. Der Eigentümer äusserte sich auf Anfrage nicht öffentlich zum Verkauf.