Stadt Luzern Ein Leben mit Pizza, Pasta und Passione: Tommaso Vaglio wirtet seit 50 Jahren im Restaurant Einhorn Tommaso Vaglio (77) prägt die Luzerner Gastroszene seit Jahrzehnten. Vor genau 50 Jahren fing er im Restaurant Einhorn an – und ist immer noch dort. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 10.06.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wohl nur wenige Luzerner Gastronomen können ein 50-Jahr-Jubiläum im selben Betrieb feiern. Settimio Tommaso Vaglio gehört dazu. Er wirtet seit 1972 im Restaurant Einhorn – mit Ausnahme eines sechsjährigen Unterbruchs: Als nämlich das Haus an der Hertensteinstrasse 23 im Jahr 1979 abgerissen wurde, wechselte er flux die Strassenseite und wirkte im legendären Restaurant Hubertus.

1985 kehrte er wieder zurück ins «Einhorn» und eröffnete noch im gleichen Jahr auch das Restaurant Valentino in der Luzerner Altstadt.

Tommaso und Sohn Luca Vaglio im Restaurant Einhorn. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 02.06.2022)

Mit einem Team von 20 Angestellten, davon 7 in der Küche, meisterte er die letzten Jahre die Höhen und Tiefen des Gastroalltages. Die Pandemie ging auch bei ihm nicht spurlos vorüber. So musste er drei Personen entlassen und setzte zusätzlich auf Take-away.

Zur Pandemie kam dann im Sommer 2021 noch ein Umbau. Denn nachdem der Reussbühler Unternehmer Hermann A. Beyeler die Einhorn-Liegenschaft von der CS übernommen hatte, musste ein Treppenhaus erstellt werden, um die oberen Räume separat zu erreichen. So kam es, dass das beliebte «Giardino», ein kleiner Saal für 25 Gäste, vorübergehend geschlossen werden musste.

«Das war ein beliebter Treffpunkt in kleiner Runde, nun ist es zwar wieder offen, doch viele wissen das noch gar nicht.»

Tommaso Vaglio lebt für die Gastronomie. Tüftelt gerne an neuen Rezepten, hat die ganze Karte entwickelt und auch durchgekocht. Heute zieht er die Fäden im Hintergrund. Prüft jeden Teller, der die Küche verlässt und macht die Einsatzpläne für sein Personal.

Il Giardino wurde nach dem Umbau neu gestaltet. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 02.06.2022)

Nicht nur Tommaso Vaglio selber kann auf Jahrzehnte in der Gastronomie zurückblicken, auch einige seiner Einhorn-Angestellten. Eine andere Option als im Gastgewerbe zu arbeiten, habe es für ihn nie gegeben, erzählt er und fügt an: «Das ist meine Leidenschaft und Luzern meine Heimat.»

Er eröffnete die erste Disco der Stadt

1966 kam Vaglio von Lausanne nach Luzern. Angefangen hat er als Barman im «Astoria», später arbeitete er im «Wilden Mann». Im ersten Stock im ehemaligen Hotel Adler in der Luzerner Altstadt eröffnete er die erste Discothek der Stadt. Eine weitere Station – während 16 Jahren – war dann das «Barbatti». Nach der Übernahme durch den Zürcher Gastrounternehmer Rudi Bindella war 2012 seine Barbatti-Zeit vorbei, eine Pachtverlängerung war kein Thema.

Rund 16 Jahre wirteten Luisa und Tommaso Vaglio im Restaurant Barbatti. Archivbild: Beat Blättler

(Luzern, 4. 10. 2007)

Das Wirten sei eine Familienangelegenheit, ohne Frau gehe da gar nichts, betont der Patron. Mit seiner Frau Luisa gründete er 2008 die Gastronomia Vaglio AG, die Betreibergesellschaft seiner Lokalitäten. Dazu sagt der heute 77-Jährige: «Das ist gut so, passiert mir etwas, dann geht es trotzdem weiter.» Die Aufgabenteilung sei klar, seine Frau Luisa sei für das Ambiente, das Wohlfühlen verantwortlich. So trägt auch das Giardino ihre Handschrift.

Zahnarzt mit Wirteprüfung

Auch sein Sohn Luca hilft ab und an im Betrieb aus. Eigentlich ist er praktizierender Zahnarzt, hat aber die Wirteprüfung in der Tasche. Er sei eben hier reingeboren worden, sagt der 31-Jährige, das Aushelfen mache ihm Spass. Ein Idealfall, wenn man eine Fachkraft an seiner Seite weiss – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Dabei sieht Vaglio auch die Wirte selber in der Pflicht.

«Wer seine Angestellten gut behandelt, hat weniger Probleme damit.»

Von einer 4-Tage-Woche, wie es die Luzerner Gastrofirma Remimag neuerdings anbietet, hält der Patron nichts. «Wie soll das gehen? Ein Arbeitstag in der Gastronomie dauert 8 Stunden und 20 Minuten, das 4-Tage-Modell führt doch nur zu Überstunden. Damit werden die Angestellten noch mehr belastet. Das kann auf Zeit nicht gut gehen.»

Pasta geht immer: Luca und Tommaso Vaglio im 1. Stock im «Einhorn». Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 02.06.2022)

Sonntagsarbeit bleibt tabu

Tommaso Vaglio bleibt bei seinem Arbeitsmodell und sonntags sind seine Lokalitäten geschlossen:

«Der Sonntag gehört der Familie, das gilt auch für die Angestellten.»

Im «Einhorn» gibt es durchgehend warme Küche, «Es gibt immer solche, die mitten am Nachmittag eine Pizza wollen.» Die Essensgewohnheiten haben sich stark verändert:

«Wenn ich die Hertensteinstrasse hinunter spaziere und all die Menschen sehe, die Sandwich, Salate oder ganze Menus draussen essen, frage ich mich schon, wo die Kultur geblieben ist. Bei uns hätten sie für fünf, sechs Franken mehr ein Tischtuch, Stoffservietten und würden erst noch bedient.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen