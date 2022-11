«Enorm lange Wartelisten»: Obdachlose haben kaum Chancen auf Wohnungen

In der Schweiz gibt es schätzungsweise rund 2200 Menschen, die auf der Strasse leben. Davon auch einige in der Stadt Luzern. Mit dem Konzept «Housing First» will man Obdachlosen wieder ein Zuhause geben. Die Stadt unterstützt den Gedanken, will aber kein eigenes Projekt.

23.11.2022, 10.25 Uhr