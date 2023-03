Stadt Luzern Er kämpfte für die Jungen, jetzt ist Werner Fritschis Schaffen in einer Ausstellung zu sehen An der Bruchstrasse 48 ist Stöbern erwünscht. Texte aus dem Nachlass von Werner Fritschi geben Einblick ins Leben des Pioniers der Jugendarbeit. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 08.03.2023, 17.00 Uhr

Werner Fritschi (1936-2019) war Autor, Jugend- und Sozialberater, Publizist und eine engagierte, kritische Stimme. Wo andere die Hände verwarfen, suchte er unermüdlich nach Lösungen oder zumindest Ansätzen dazu. Er war ein Pionier in Sachen Generationenverständnis. Nun liegen seine Werke als Textausstellung an der Bruchstrasse 48 auf und geben einen Einblick in Luzerns Jugend- und Sozialpolitik.

Buchautor Werner Fritschi bei sich zu Hause. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 5. 12. 2010)

Die Ausstellung ist ein Rundgang über diverse Stationen durch Fritschis Leben. Wer ihn nicht kannte, lernt ihn hier ein Stück weit kennen. So eröffnete er zum Beispiel im Jahr 1971 mit einem kleinen Team eine Beratungsstelle für Jugend und Gesellschaft. Sein Wirken galt immer der Verständigung der Generationen – sei es in Bild, Ton oder Schrift – oder einer Kombination von allem. Es blieb jedoch nicht bei der Theorie. Er verhalf vielen «gefallenen» Jugendlichen beim Aufstehen, sei es mit einer Bleibe oder einem Job. Er galt als Pionier der Jugendarbeit.

Am Pult stöbern auch die beiden Söhne Eugen (links) und Clemens. Dominik Wunderli (Luzern, 4. 3. 2023)

«Der Protest der jungen Generation ist notwendig»

1971 formulierte er die «fünfzehn Thesen von Sempach» zum Protest der Jugend. Die erste lautete: «Der Protest der jungen Generation ist notwendig», eine weitere: «Wer an der Macht sitzt, sucht sie zu halten» oder «hüben und drüben regiert Kurzschlusslogik». Denkanstösse, die ihre Aktualität nicht eingebüsst haben. Ins Ohr gingen auch die rund 84 Radiosendungen. In der aktuellen Ausstellung können sie nachgehört werden.

Eine Radiosendung hiess «Ich bin jetzt wie ein Acker». Sie wurde zuerst im Österreichischen Rundfunk 1988 ausgestrahlt. Darin erzählt Fritschi, der durch einen Hirnschlag im Alter von knapp fünfzig Jahren in seinem Tun brüsk gestoppt wurde, über seine kleinen Schritte zurück in die Normalität. Und im Regionaljournal warnt er 2008 vor Verboten von sogenannten Botellón-Massenbesäufnissen.

Das Pult war immer bei ihm

Prominent im Raum steht ein Pult. Das war das Verlobungsgeschenk seiner Frau Pia. Er wiederum schenkte ihr ein Gedicht. Es ist gerahmt und im Raum aufgehängt. Das Pult wechselte mit Werner Fritschi öfter den Standort. Denn dort, wo er arbeitete, war auch sein Pult, so etwa bei der Caritas, in seinem Büro, zu Hause und jetzt hier an der Bruchstrasse 48.

Im Fenster liegen einige seiner Bücher. Spannend ist seine Autobiografie mit dem Titel «Mitten drin». Hier steht zum Beispiel der Satz von Jean Paul: «Alles Erste bleibt im Kinde ewig», das war, wie er weiter schreibt, ein Schlüsselwort für die Gründung seines Büros gewesen. Denn ein grosses Anliegen war ihm, dass sich «die Erwachsenen ihres Einflusses auf die Jungen bewusster werden mögen».

Unter den unzähligen Texten fällt auch ein Ringordner auf. Darin hat Werner Fritschi in Sichtmäppchen seine Lebensabschnitte festgehalten. Ein offener kritischer Mensch lässt Revue passieren. Und was geschieht nach dem 1. April mit all seinen Texten? Sohn Clemens Fritschi: «Die kommen ins Sozialarchiv, zur Erinnerung an eine Luzerner Persönlichkeit.»

Textausstellung Werner Fritschi Bruchstrasse 48 in der Stadt Luzern; jeweils samstags 11. 3/18.3/ 25. 3 und am 1. April von 14 bis 17 Uhr.

