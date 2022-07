Stadt Luzern Erste Bäume verlieren bereits Blätter – das hat aber nur teilweise mit dem heissen und trockenen Wetter zu tun Betroffen sind vor allem Rosskastanien. Diese leiden auch unter Pilzbefall und Motten, heisst es bei der Stadt Luzern. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 25.07.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei den aktuellen Temperaturen denken wohl die wenigsten an den Herbst. Dennoch verfärben sich die Blätter bei einigen Bäumen in Luzern bereits. Betroffen sind vor allem Rosskastanien.

Diese Rosskastanie am Schweizerhofquai hat schon viele Blätter verloren. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. Juli 2022)

Leiden diese unter den geringen Regenfällen und hohen Temperaturen der letzten Wochen? Nur bedingt, sagt David Risi von der Stadtgärtnerei Stadtgrün Luzern:

«Bei den Rosskastanien hat sich in den letzten Jahren, begünstigt durch das tendenziell feuchte und warme Wetter, eine Pilzerkrankung, die sogenannte Blattbräune, ausgebreitet.»

Hinzu kommen Raupen einer speziellen Mottenart, die sich in den Blättern einnisten und braune Flecken erzeugen.

Salz vom Winter kann im Sommer zum Problem werden

Das aktuelle Wetter spiele dank des an vielen Stellen hohen Grundwasserspiegels in der Stadt noch keine grosse Rolle. Die Trockenheit führe aber besonders bei Bäumen zu Problemen, die an Stellen stehen, die keine gute Grundwasserversorgung haben oder im Winter stark gesalzen werden, um Unfälle zu vermeiden.

«Das Salz sinkt zunächst in den Boden und bindet sich an den Humus. Wird es nicht durch genügend Feuchtigkeit und Regenwasser wieder ausgespült, kann es sich anreichern und die Wasseraufnahme blockieren», erklärt Risi. Bei den Rosskastanien kommen die verschiedenen Faktoren zusammen: «Sie stehen oft an exponierten Stellen, etwa am Quai, wo viel gesalzen wird und sich der Boden durch die stete Belastung verdichtet.» Bei dichteren Böden könne das Wasser schlechter einsickern und die Bodenluft fehle für das gesunde Wachstum der Bäume.

Schäden zeigen sich erst langfristig

Wirft der Baum die Blätter zu früh ab, kann er Sonnenbrand kriegen. «Die Rinde löst sich, wodurch Wasserleitsysteme beschädigt werden und an offenen Wundstellen das Risiko für Pilzbefall steigt», sagt Risi. Weiter könne der Baum keine Nährstoffe mehr über die Blätter aufnehmen, um Reserven für den Winter und den Austrieb im Frühling zu bilden. Das wirke sich nicht unmittelbar aus:

«Ein Baum reagiert träge. Passiert das aber über mehrere Jahre, kann es sein, dass er abstirbt.»

Stadtgrün führt jährlich zwischen 70 bis 120 Baumfällungen durch. Es gibt Schwankungen, eine ansteigende Tendenz aufgrund der Klimaerwärmung sei aber noch nicht klar erkennbar, so Risi. Das dürfte dem Grundwasser und den hohen Jahresniederschlägen zu verdanken sein. «Es gibt jedoch Arten, die zunehmend Probleme bekunden. Neben der Rosskastanie ist das etwa der Bergahorn.» Wobei das stark vom Standort abhänge. «Besonders schwierig sind die Bedingungen dort, wo die Böden versiegelt sind, die Sonneneinstrahlung stark ist und der Nutzungsdruck besonders hoch ist, also an exponierten Stellen in der Innenstadt.»

Kein Gegenmittel gegen Pilz bekannt

Gegen die Pilze bei den Rosskastanien sei kein Gegenmittel bekannt. Die Motten und der Pilz überwintern aber im Laub, daher räume man dieses konsequent weg, so Risi:

«Ansonsten bleibt uns die Möglichkeit, die Bäume durch bessere Standortbedingungen zu stärken.»

Dies ist mit mehreren Massnahmen möglich. «Wir haben festgestellt, dass Baumerdmischungen mit höherem Sand- und Steinanteil besser funktionieren», sagt Risi. «Die Wurzeln erhalten so mehr Bodenluft und das Salz fliesst besser ab.» Weiter könne man den Bäumen mehr Platz einräumen, deren Umgebung entsiegeln und unterpflanzen, wie das etwa beim Museumsplatz oder der zuvor kränkelnden Linde am Schweizerhofquai geschehen ist. Dadurch kann die Baumerde mehr Wasser aufnehmen und wird besser belüftet.

Die Linde am Schweizerhofquai. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 22. Juli 2022)

Weiter würden vermehrt Bäume wie Gleditschien, Purpurerlen oder Birken gepflanzt, die besser mit der Trockenheit und Hitze umgehen können.

Bewässert werden Bäume nur in den ersten zwei Jahren nach der Pflanzung. «Es gibt aber Ausnahmen, wenn es darum geht, markante Einzelbäume zu retten, etwa die Linde am Schweizerhofquai», sagt Risi. Um flächendeckend Bäume zu tränken, fehlten die Ressourcen, ausserdem wäre der Trinkwasserverbrauch sehr hoch. Zudem entstehe durch zu häufiges Giessen mit mineralstoffhaltigem Wasser ebenfalls eine Versalzung in den oberen Bodenschichten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen