Stadt Luzern EWL erhöht Gaspreise und errichtet Baugespann an der Industriestrasse Energie Wasser Luzern hebt ab 2023 den Gaspreis um 0.4 Rappen pro Kilowattstunde an. Und auf dem Areal an der Industriestrasse werden nun die Ausmasse der geplanten Überbauung sichtbar. 29.09.2022, 16.23 Uhr

Der Gaspreis sei auf den internationalen Märkten in den letzten Monaten noch einmal drastisch gestiegen, schreibt Energie Wasser Luzern (EWL) in einer Mitteilung am Donnerstag. Wegen der «deutlich höheren Beschaffungskosten» hebt das Energieunternehmen die Preise für Mixgas und Basisgas per 1. Januar 2023 um 0.4 Rappen pro Kilowattstunde an.