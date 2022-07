Stadt Luzern Exkremente, Lärm und Abfall: Wie manche Ufschötti-Besuchende die Anwohner verzweifeln lassen Die Sommernächte sind zurück. Und mit ihnen auch Probleme an Luzerns berüchtigtsten Seeplätzen. Dabei gibt es laut einer IG ein immer häufiger auftretendes Ärgernis. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 08.07.2022, 17.00 Uhr

«Uns ist klar, dass wir in der Stadt wohnen. Aber wenn es ausartet, müssen wir uns wehren.»

Das sagt Nick Dubach, der seit 30 Jahren am Alpenquai in Luzern und damit direkt vis-à-vis der Ufschötti wohnt. Die beliebte Parkanlage hat sich während der Pandemie einen zweifelhaften Ruf eingefangen. Zumeist junge Nachtgängerinnen und Nachtgänger sorgten in lauen Sommernächten mit Vandalismus, Lärm und achtlos weggeworfenem Abfall für strapazierte Nerven bei Anwohnern und Anwohnerinnen sowie Sicherheitsdiensten.

Vor allem nachts geht es auf der Luzerner Ufschötti oft nicht so idyllisch zu und her wie hier. Bild: Manuela Jans-Koch (7. Juli 2022)

Jetzt, da die Pandemie in den Hintergrund geraten ist, sind auch die Clubs und Bars wieder zugänglich. Hat sich das Problem der wilden Partynächte auf der Ufschötti damit von allein erledigt? Für Nick Dubach ist klar: Nein. Der Anwohner ist Teil der IG Alpenquai, die 2019 gegründet wurde und sich um Probleme in der Gegend kümmert. «Wir stellen keine grundlegende Verbesserung fest. Aber immerhin ist es punkto Lärm auch nicht schlimmer geworden», sagt er gegenüber unserer Zeitung.

Doch noch immer komme es in der Nacht regelmässig zu Lärmbelästigungen, manchmal bis um 4 Uhr. Vor allem an den Wochenenden sei es schlimm. Der Unterschied:

«Diesen Sommer sind die Leute nicht nur auf der Ufschötti unterwegs, sondern auch beim Inseli und auf dem Areal der Kanti Alpenquai.»

Es gebe also eine Verlagerung. «Und wenn sie dann vom einen Ort an den anderen gehen, sind sie oft sehr laut. Der Lärm dringt auch durch unsere dreifach verglasten Fenster», erklärt Dubach. Teil des Problems seien auch Autos, die oft wild aufheulten.

Gärten werden als Toilette missbraucht

Das grösste Ärgernis sei aber mittlerweile ein anderes, das heuer verstärkt auftrete. Nick Dubach:

«Diverse Leute pinkeln in die Büsche gleich bei unseren Wohnhäusern – und manche verrichten auch ihr grosses Geschäft.»

Die Stadt kennt das Problem, auch ein Vorstoss der SP ist dazu hängig. Sicherheitsmanager Christian Wandeler bestätigt: «Es kommt immer wieder vor, dass die Gärten und Vorplätze von Anwohnenden als Toilette missbraucht werden.» Entsprechend seien die Öffnungszeiten während der Sommermonate beim Kiosk-WC verlängert worden.

Doch anscheinend nicht genug lang, wie Anwohner Nick Dubach beobachtet. Für ihn liegt das Grundübel darin, dass das WC-Hüsli, das bis vor etwa zehn Jahren dort stand, wo heute der Fitnesspark ist, abgebrochen wurde. «Danach gab es dort ein Jahr lang Toi-Tois, seither nichts mehr. Jetzt wissen wir: Der Schuss ging nach hinten los.»

Polizei sucht den Dialog mit den Jugendlichen

Die Polizei sieht derweil Vandalismus und Gewalt als grösste Probleme, wie Michael Muther, Chef der Sicherheitspolizei Süd, sagt. Sie markiere Präsenz an den verschiedenen Treffpunkten. «Wir versuchen, Gewalt im Keim zu ersticken.» Die Polizisten würden dies tun, indem sie den Dialog mit den Jugendlichen suchen. Zudem:

«Viele Personen, die Probleme machen, kennen wir. Diese sprechen wir direkt an und geben ihnen damit zum Ausdruck, dass sie unter unserer Beobachtung stehen.»

Ab 22 Uhr würden die Leute dazu angehalten, die Musik auszuschalten. «Wenn das nicht gemacht wird, kommen wir kurze Zeit später wieder und dann ist definitiv Feierabend.» Aber ja, sämtliche Probleme liessen sich damit nicht lösen. So sei die Polizei immer wieder auch mitten in der Nacht gefordert.

«Mir ist bewusst: Für die Anwohner ist die Situation manchmal sicher enorm mühsam», sagt Polizist Muther. Allerdings müsse man sich bewusst sein, dass wir in einer 24-Stunden-Gesellschaft leben und die Anlagen rund um die Ufschötti öffentlich seien.

Kleine Verbesserungen erreicht

Dessen ist sich Nick Dubach von der IG Alpenquai bewusst. Er will auch nicht alles verurteilen und betont, dass die Jugend auch nur ihren Spass haben wolle.

«Ich bin kein Anwohner, der einfach nur alles verbieten will. Aber haben wir nicht auch irgendwann einmal etwas Ruhe verdient?»

Immerhin hätten mittlerweile einige Probleme etwas entschärft werden können. Die IG Alpenquai sitzt regelmässig mit Vertretern der Stadt und der Polizei zusammen. So habe man erreichen können, dass die Abfallkübel auf der Ufschötti nicht mehr an der Strasse, sondern näher am See platziert wurden. «Vorher hat es dort die halbe Nacht gescheppert, weil Leute ihre Alkoholflaschen dort entsorgten.» Auch dass der Fitnesspark ab 22 Uhr geschlossen sei, habe geholfen.

Scheinen zu funktionieren: die neuen Abfallstationen auf der Ufschötti. Bild: PD

Vandalismus am Segelboothafen

Der Sicherheitsmanager der Stadt sieht ebenfalls gewisse Verbesserungen: «Wir haben in diesem Jahr bisher weniger Aggressionen festgestellt», sagt Christian Wandeler. Grössere Nutzungskonflikte seien bis jetzt ausgeblieben. Doch auch für ihn ist klar:

«Die Situation rund um das linke Seeufer bleibt herausfordernd.»

So sei heuer etwa der Bereich des Segelbootshafens von Vandalismus betroffen.

Die Stadt versucht derweil, mit verschiedenen Massnahmen Ruhe zu schaffen. Die Präsenz der SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) und eines privaten Sicherheitsdienstes sei auf diesen Sommer «optimiert» worden, zudem arbeite man auch eng mit der Luzerner Polizei zusammen, teilt der Sicherheitsmanager mit.

Zudem gibt es mehrere Projekte, etwa das «Kulturgärtli» im Apothekergärtli, wo Künstler Arbeitsplätze erhalten haben. Das Projekt «Place to be» thematisiert ab den Sommerferien den Umgang mit Suchtmitteln und soll Jugendliche ansprechen. Auch mit der neuen Buvette direkt am Strand erhoffen sich die Verantwortlichen eine gewisse Beruhigung.

Die neue Buvette an bester Lage. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. April 2022)

Ob das funktioniert, wird sich in den Sommerferien zeigen. Für IG-Alpenquai-Vertreter Nick Dubach ist bereits jetzt klar, dass die Buvette nicht gross hilft:

«Ab Mitternacht ist dort Schluss. Danach verteilen sich die Leute auf das ganze Areal.»

Es scheint, dass das Wetter am besten gegen die Probleme funktioniert. Denn allen Beteiligten ist klar: Die Nachtruhestörungen, der Vandalismus und der Abfall treten nur in warmen Sommernächten auf. Über einen Regenguss zwischendurch dürften sich die Anwohnerinnen und Anwohner diesen Sommer deswegen wohl ziemlich freuen.

