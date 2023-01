Falsche Polizisten erschwindeln in Luzern zehntausende Franken

Stadt Luzern Falsche Polizisten erschwindeln mehrere zehntausend Franken Die Polizei warnt vor falschen Polizisten. Die Betrüger versuchten in der Stadt Luzern an Geld zu kommen. Der Polizei sind mehrere Fälle bekannt. 31.01.2023, 15.22 Uhr

Betrüger haben am Montag in der Stadt Luzern von einem Mann eine Bargeldsumme von mehreren zehntausend Franken erbeutet. Sie gaben sich dabei als falsche Polizisten aus. Insgesamt sind bei der Polizei am Montag 15 entsprechende Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. In allen Fällen wurden die Personen telefonisch von angeblichen Polizisten kontaktiert und unter Druck gesetzt.