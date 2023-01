Finanzielle Schwierigkeiten? Luzerner Institutionen wollen helfen

Stadt Luzern Finanzielle Schwierigkeiten aufgrund der Inflation? Die Kirchen und die Caritas wollen helfen Das Leben wurde wegen der Inflation teurer. Wer bisher schon ein enges Budget hatte, kann sich jetzt noch weniger leisten. Verschiedene Institutionen bieten Hilfestellung. 05.01.2023, 10.48 Uhr

In der Stadt Luzern gibt es verschiedene Angebote, wo man sich finanzielle Hilfe holen kann. Bild: PD

Die Inflation hat für viele Menschen besonders starke Auswirkungen im Alltag: Lebensmittel, Benzin, Mieten, Krankenkassen und Energie werden teurer. Immer mehr Menschen in der Schweiz drohen in die Armut abzurutschen, wie die Katholische Kirche Stadt Luzern, die Reformierte Kirche Luzern und die Caritas Luzern in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.