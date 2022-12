Luzerner Franziskanerkirche lädt zum «Feier-Abend»

Stadt Luzern Die Franziskanerkirche lädt zum «Feier-Abend» Das Gotteshaus mitten in der Luzerner Kleinstadt setzt auf freie Formen der Begegnung. Dazu gehört auch die Kontaktmöglichkeit jeweils am Freitagabend. Sandra Monika Ziegler 22.12.2022, 11.01 Uhr

Die Kirche St.Maria zu Franziskanern, im Volksmund kurz Franziskanerkirche, wurde um 1270 als Klosterkirche des Franziskanerordens im gotischen Stil erbaut. Ihre heutige barocke Ausstattung und die Erweiterung mit zwei Kapellen bekam die Kirche im 17. und 18. Jahrhundert. Als Pfarrkirche wird sie seit 1895 benutzt.

Die Pfarrei St.Maria gilt innerhalb der Katholischen Kirche Stadt Luzern als Pfarrei für urbane Nomaden. Pfarreileiterin ist seit August 2020 Gudrun Dötsch. Ihr Ziel ist, eine offene Kirche zu schaffen.

Pfarreileiterin Gudrun Dötsch in der Franziskanerkirche in der Luzerner Kleinstadt. Bild: Manuela Jans-Koch (15. Dezember 2022)

Im September hat die Franziskanerkirche als niederschwelliges Angebot die «Feier-Abende» eingeführt, die am Freitagabend um 17.15 Uhr stattfinden. Damit alle Interessierten den Gottesdiensten folgen können, werden diese live übertragen oder können als Aufzeichnung nachgehört werden. So auch die Weihnachtsmesse am 24. Dezember mit Gudrun Dötsch.

Bei «Feier-Abenden» handelt es sich um ein 20-minütiges «Wort-Musik-Stille und Gebet», um den Tag beziehungsweise die Woche hinter sich zu lassen. Gudrun Dötsch: «Die Idee wird sehr gut und originell aufgenommen. Jede und jeder kann einfach hereinkommen und die Atmosphäre geniessen und sich der Magie des Raumes überlassen.»

Und die Einladung nach dem «Feier-Abend» zu einem Getränk nach Wahl werde auch gern angenommen. Es sei schön und tue gut, noch etwas zusammenzustehen und ins Gespräch zu kommen, so Dötsch. Zum «Feier-Abend» kämen bekannte Gesichter und solche, die einfach mal reinschauen wollen. Die zentrale Lage der Kirche ziehe unterschiedlichste Leute an, Einheimische wie Touristen.

Eine neue «City-Kirche»?

Hat die Franziskanerkirche Ambitionen, zur «City-Kirche» zu werden, also zu einem Ort zwischen Religion und zeitgenössischer Kunst und Kultur wie in Zug oder die Luzerner Peterskapelle? Dötsch sieht da Grenzen: «Insgesamt ist die Franziskanerkirche für das Auge sehr voll, dass es nicht noch mehr braucht. Trotzdem könnte ich mir durchaus vorstellen, temporär etwas wegzunehmen und ein Kunstobjekt zu installieren. Wir probieren sicher vieles aus und sind sehr offen.»

Die Franziskanerkirche in der Luzerner Kleinstadt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15.12.2022)

Die Menschen in die Kirche zu bringen, sei jedoch nicht primär von Angeboten abhängig: «Davon gibt es in allen Bereichen mehr als genug und die Leute sind übersättigt. Das Christentum muss glaubwürdig gelebt werden. Die breite karitative Tätigkeit der Kirchen ist der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich zu wenig bewusst.»

Imageproblem und Reformstau

Damit das karitative Tun der Kirche vermehrt an die Öffentlichkeit gelangt, bräuchte es Beratung in Sachen Werbung und Kommunikation, sagt die Pfarreileiterin und fügt an: «Es geschieht viel Gutes. Doch die Kirche hat ein Imageproblem und zieht eine Spur hinter sich her, die sie nicht abschütteln kann. Da werden die Kreuzzüge und Hexenverbrennungen thematisiert und natürlich die Missbräuche, verübt von Vertrauenspersonen. Das hat der Kirche als Ganzes mehr als nur Schaden zugefügt, das hat in der Kirche das Vertrauen gebrochen.»

Es brauche Geduld, auch wenn der Reformstau manchmal nicht zum Aushalten sei: «Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Kirche Relevanz zurückgewinnt, wenn sie in Bewegung kommt und mit den Menschen geht. Gott und die Frage nach dem Woher und Wohin, nach dem Sinn des Lebens, gehört zur DNA des Menschen.»

Kirche soll Hilfestellung bieten

Zeit und Musse, und etwas Übung, brauche es auch, um sich in den Flow einer spirituellen Erfahrung zu begeben, und Zeit sei ja ein knappes Gut. Liturgie, Bildungsangebote, gemeinschaftliches Erleben und karitative Tätigkeit gehörten zum Repertoire der Kirche. Der «Feier-Abend» sei nur ein kleiner Beitrag in dem bunten Angebot. «Gute Ideen umsetzen, da bin ich dabei. Eine Seelsorgerin sollte sich ja nicht im Büro verschanzen, sondern gern und viel unter den Leuten sein. Kirche ist für mich eine Gemeinschaft, die begeistert davon ist und dafür brennt, Liebe und Mitmenschlichkeit zu verbreiten», sagt Dötsch.

Der Mensch brauche Gott, nicht unbedingt eine Kirche, ist sie überzeugt und betont: «Die Kirche ist eine Hilfestellung und Stärkung für Menschen in ihren Fragen und ihrem Suchen. Kirche ist nicht Selbstzweck.»

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15.12.2022)