Frau bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus verletzt – 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Stefanstag brannte am Abend im Würzenbachquartier eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Frau wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Rund 100 Angehörige der Feuerwehr standen im Einsatz.