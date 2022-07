Luzern Kunstpreisträgerin Kathleen McNurney: «Was wir mit Tanz erreichen können, ist unglaublich» Der Stadtrat würdigt das Wirken von Kathleen McNurney im Bereich Tanz mit dem Kunst- und Kulturpreis 2022 der Stadt Luzern. Sabina South Jetzt kommentieren 19.07.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurze Haare, die schwarze Brille auf der Nase und ein breites, sonniges Lächeln auf den Lippen; so erscheint Kathleen McNurney auf dem Bildschirm zum Video-Interview. Ihrer Eleganz tut auch das digitale Format nichts ab.

Kathleen McNurney, Gewinnerin des Kunst- und Kulturpreises der Stadt Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Juli 2022)

«Ich habe vor ein paar Wochen herausgefunden, dass ich den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern gewonnen habe», sagt die 68-Jährige enthusiastisch. Sie habe sich vollkommen glücklich gefühlt. Die Anerkennung sieht die gebürtige Amerikanerin, längst eingebürgerte Schweizerin, in erster Linie als eine Würdigung für alles, was sie in Luzern in Sachen Tanz erreicht hat, dank ihrer Stelle am Luzerner Theater.

Auf der Suche nach neuen Formen der «Tanzsprache»

2009/10 übernahm Kathleen McNurney die künstlerische Leitung der Sparte Tanz am Luzerner Theater. Als Kuratorin, Choreografin und Produzentin für den zeitgenössischen Tanz erneuerte sie die Abteilung Tanz in den folgenden zwölf Spielzeiten und entwickelte die Sparte als Tanz Luzerner Theater mit viel Leidenschaft. «Ich suchte immer nach neuen Formen der Tanzsprache», sagt McNurney während des Gesprächs. Für sie ist Tanz auch Poesie, eine Sprache im eigenen Recht.

«Wir drücken unsere künstlerischen Ideen und Gefühle mit Bewegung aus, meistens zu Musik und immer ohne Worte.»

Tanz sei überdies eine Kunstform, die allen Menschen zugänglich sei. «Was wir mit Tanz und unseren Körpern erreichen können, ist für mich unglaublich», sagt sie.

Von New York über Paris in die Schweiz

McNurney empfindet den Gewinn des Kunst- und Kulturpreises auch als symbolische und wichtige Anerkennung für den Tanz an sich und als Kunstform. Sie hat ihr Leben dieser Kunst verschrieben. Dabei war Ballett erst nur ein Hobby. Mit sieben Jahren fing sie in ihrer Heimatstadt Portland im US-Bundesstaat Oregon mit dem Unterricht an. Nach der Highschool ging sie mit einem Stipendium in der Tasche an die «Harkness School for Ballet Arts» nach New York. Nach zwei Jahren erhielt sie ein Angebot, um am «Irish National Ballet« zu tanzen. «Es war eher klein, als Anfänger-Profi ist das sinnvoll, man sammelt schnell viel Erfahrung» sagt sie rückblickend.

Schliesslich führte sie drei Jahre später eine neue Herausforderung nach Paris. Dabei erfuhr sie, dass in Basel eine Solotänzerin gesucht wurde. Mit diesem achtjährigen Engagement lancierte sie Solokarriere in der Schweiz. 1996 landete McNurney schliesslich als Ballettmeisterin in Luzern.

«Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon aufgehört zu tanzen und war Ballettmeisterin und Assistentin von Richard Wherlock, der jetzt in Basel seit 21 Jahren erfolgreich unterwegs ist.»

Kathleen McNurneyhat ihr Leben dem Tanzen verschrieben. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Juli 2022)

Seither ist sie in Luzern sesshaft. Im Juni 2021 endete ihre Zeit als künstlerische Leiterin der Kompanie am Luzerner Theater, doch McNurney hat ihre Tanzschuhe nie endgültig an den Nagel gehängt. «Im Herbst desselben Jahres habe ich das Präsidium von Danse Suisse (Schweizer Berufsverband für Tanzschaffende) übernommen», sagt die Tänzerin. Ausserdem ist sie Gastdozentin an der Zürcher Hochschule der Künste im Rahmen der Bachelorausbildung «Contemporary Dance». An Pension sei nicht zu denken, führt sie aus. Sie mache auf jeden Fall als Tanzbotschafterin weiter. «Das ist die Philosophie von Tanz: Wir lernen voneinander und es liegt mir am Herzen, dass ich vieles, was ich gelernt habe, weitergeben kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen