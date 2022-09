Besondere Freundschaft «Für Versöhnung ist es leider zu früh»: Ukrainerin und Russe studieren gemeinsam in Luzern Die Geigerin Mariia Perekrestenko und der Pianist Artem Markaryan studieren seit mehreren Jahren in der Stadt Luzern. Im Interview mit unserer Zeitung sprechen sie über den Krieg, Vergebung und den Umgang mit ihrer Nationalität. Simon Mathis Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Es ist ein warmer, sonniger Nachmittag in Reussbühl. Das Kultur- und Begegnungszentrum «Prostir», das einen Rückzugsort für ukrainische Flüchtlinge bietet, füllt sich langsam, aber sicher mit Leben. Eine Geigerin und ein Pianist betreten den grosszügigen Proberaum des Zentrums: Mariia Perekrestenko (24) und Artem Markaryan (31). Zur Begrüssung umarmen sie sich. Eine alltägliche Geste mit grosser Bedeutungskraft. Denn sie stammt aus der Ukraine, er aus Russland. Die beiden haben sich dazu bereit erklärt, mit uns über ihre besondere Freundschaft zu sprechen.

Mariia Perekrestenko ist eine ukrainische Geigerin, Artem Markaryan ist ein russischer Pianist. Beide studieren an der Hochschule Luzern und machen miteinander Musik. Fotografiert im Kulturzentrum Prostir in Reussbühl. Dominik Wunderli (luzern, 05.09.2022)

Wo haben Sie sich kennen gelernt?

Mariia Perekrestenko: Das muss vor ungefähr vier Jahren gewesen sein, wahrscheinlich im Kurs «Alexander-Technik» der Hochschule Luzern, wo es um die Körperhaltung beim Spielen geht.

Artem Markaryan: Wir haben uns damals ausgetauscht, da diese Art des Unterrichts für uns beide neu war. Danach haben wir uns regelmässig an verschiedenen Kursen und Konzerten gesehen. Gemeinsam gespielt haben wir allerdings nie.

Perekrestenko: Noch nicht.

Fällt es Ihnen schwer, hier zu sitzen und gemeinsam über den Ukraine-Krieg zu sprechen?

Markaryan: Wenn wir zu zweit darüber sprechen, finden wir schnell ein Verständnis – gerade auch dank der russischen Sprache. Dasselbe auf Deutsch zu sagen und im Rahmen eines Interviews, das ist schon viel schwieriger.

Perekrestenko: Ja, es ist nicht einfach. Ich will auch betonen, dass die persönliche Freundschaft zwischen Artem und mir nicht die Beziehung zwischen unseren Völkern widerspiegelt.

Wie ist es möglich, dass Sie trotz allem befreundet sind?

Perekrestenko: Artem hat etwas, das viele Russinnen und Russen nicht haben: Respekt vor mir und meinem Volk. Er hat Mitgefühl, sieht die Wahrheit und lässt sich nicht von Lügen blenden. In Russland wird seit Jahrzehnten das Märchen erzählt, die Ukraine sei kein eigenständiges Land. Selbst Verwandte von mir, die in Russland leben, lassen sich von dieser Propaganda täuschen. Es ist traurig, aber Artem ist mir jetzt näher als dieser Teil meiner Familie. Es ist schwierig für ihn; schliesslich ist er in Russland aufgewachsen, es ist seine Heimat.

Markaryan: Ich bin dankbar, dass du das sagst, Mariia. Ich denke, was uns hilft, einander zu verstehen, ist Empathie.

Wie haben Sie den Beginn des Krieges am 24. Februar erlebt?

Perekrestenko: Ich befand mich mit meiner Familie in Kyjiw. Im Schlaf habe ich plötzlich die Explosionen gehört. So hat der Krieg angefangen. Der Weg zurück war schwer und lang, aber schliesslich bin ich in der Schweiz angekommen, direkt zum Solidaritätskonzert in der St.-Karli-Kirche. Ich bin dort aufgetreten. Das Mitleid und die Solidarität in den Augen der Zuhörer und vor allem meiner Kolleginnen und Kollegen, die aus Russland kommen, hat mich tief berührt. Besonders, weil sich meine Verwandten in Moskau damals geweigert haben zu glauben, dass der Krieg begonnen hat.

Mariia Perekrestenko singt auch – hier am Solidaritätskonzert in der St.-Karli-Kirche. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 6. März 2022)

Markaryan: An der Hochschule Luzern studieren Menschen ganz unterschiedlicher Nationalitäten. Alle waren schockiert, als der Krieg zur Tatsache wurde. Ich befand mich in der Schweiz, das neue Semester stand kurz vor der Tür. Noch heute fällt es mir schwer zu sagen, was ich fühle. Die Emotionen haben viele Farben. Zu ihnen gehört sicher auch das Schuldgefühl. Damals war ich jedenfalls wie paralysiert. Ich hatte Schmerzen, die fast schon physische Ausmasse annahmen.

Sie haben den ersten ukrainischen Flüchtlingen in Luzern unter die Arme gegriffen, sie zum Beispiel chauffiert.

Markaryan: In so einer Situation sucht man die Möglichkeit, etwas zu ändern. Erst als ich angefangen habe, anderen Leuten zu helfen, konnte ich wieder normal fühlen und leben. Ich sehe das Helfen-Dürfen als Privileg an – und freue mich, dass mehrere Leute meine Hilfe angenommen haben.

Wie stehen Sie zu Ihrer Nationalität?

Markaryan: Obwohl mein Vater Armenier und meine Mutter Weissrussin ist, verstehe ich mich selbst als Russe. Dieses Land ist meine Heimat, ich bin in der russischen Kultur aufgewachsen. Natürlich ist so ein Ereignis ein Schock: Plötzlich versteht man sein eigenes Land nicht mehr. Meine Freundinnen und Freunde haben sich trotzdem nicht von mir abgewandt, wofür ich sehr dankbar bin.

Perekrestenko: Weil wir dich nicht mit der russischen Regierung gleichsetzen.

Markaryan: Das hat mir Kraft gegeben. Ich verheimliche nicht, dass ich Russe bin. Im Gespräch mit mir wird schnell klar, was ich von diesem Krieg halte. Da sind keine grossen Nachfragen nötig.

Was ist Ihr Eindruck: Wie steht die russische Bevölkerung zu diesem Krieg?

Markaryan: Es sieht leider so aus, dass die Mehrheit der Bevölkerung ihn unterstützt. Da spielt auch die jahrelange Propaganda mit hinein. Natürlich wehren sich auch viele, aber diese Leute leben gefährlich. Ich will niemanden verurteilen. Es ist einfach für mich, von der Schweiz aus zu reden.

Perekrestenko: Es ist schlimm, in einem Land zu leben, in dem man nicht frei sagen kann, was man denkt. In der Schweiz wirkt das selbstverständlich, das ist es aber nicht. Und genau dafür, für diese Freiheit, kämpfen wir Ukrainer. In Russland gibt es kein Recht auf die Freiheit. Darum können die Russinnen und Russen, die gegen den Krieg sind, das Land leider nicht einfach so verlassen.

Markaryan: Ja, viele Leute wollen gehen. Aber wer wartet auf die Russen? Niemand.

Was geschieht, wenn der Krieg endet? Unter welchen Voraussetzungen ist eine Versöhnung möglich?

Markaryan: Für Versöhnung ist es leider zu früh.

Perekrestenko: Ja. Nach diesem Krieg kann nichts mehr so sein, wie es vorher war. Grundsätzlich gilt: Vergeben kann man nur jenen, die sich entschuldigen. Und echte Reue können nur Menschen zeigen, die erkennen, dass sie in der Verantwortung stehen. Das Herausarbeiten dieses Schuldbewusstseins wird schwierig sein.

Markaryan: Es wird eine lange Zeit dauern. Es ist viel einfacher, andere Leute zu missverstehen oder zu missachten, als zu sagen: «Wir sind schuldig.» Wenn ein künftiges Staatsoberhaupt diese Aufgabe auf sich nimmt, dann wird das Stärke und Mut brauchen. Denn diese Person wird etwas sagen, was die Mehrheit der Bevölkerung nicht hören will.

Eine musikalische Frage: Darf man heutzutage noch Werke von Rachmaninov oder Tschaikowski aufführen? Oder gehören russische Kompositionen auf die Verbotsliste?

Perekrestenko: Ich kenne einige, die sich weigern, russische Musik zu interpretieren. Das ist verständlich. Ich persönlich bin aber gegen Verbote. Viel lieber wäre mir, wenn häufiger ukrainische Musik gespielt würde. Angebote statt Verbote! Das habe ich beim diesjährigen «Lucerne Festival» vermisst. Dass die russische Musik viel bekannter ist als die ukrainische, hat übrigens politische Gründe. Die ukrainische Musik war nicht erwünscht auf den grossen Bühnen Russlands, zum Teil auch verboten. Man wollte nicht zulassen, dass die ukrainische Kultur als etwas Eigenes in Erscheinung tritt. Und dieser Einfluss hat sich leider auch in Europa verbreitet. Jetzt ist die richtige Zeit, diese Ungerechtigkeit zu ändern, was ich gerne auch in meinen Konzerten fördere.

Markaryan: Ich freue mich darauf, mehr ukrainische Musik zu hören! Lange habe ich darüber nachgedacht, ob die russische Musik als politisches Vehikel missbraucht wird und deshalb unspielbar ist. Ich bin aber zum Schluss gekommen, dass sie dafür in Russland ein zu kleines Publikum hat. Sportveranstaltungen entfalten dort eine viel breitere Massenwirkung.

Mariia Perekrestenko und Artem Markaryan. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 5. September 2022)

Haben Sie vor, nach dem Krieg zurück in Ihr Land zu gehen?

Perekrestenko: Da ich meinen Mann in der Schweiz kennen gelernt habe, hat sich mein Lebensmittelpunkt mittlerweile verschoben. Ich bin der Schweiz sehr dankbar, vor allem für die Möglichkeit, von hier aus meiner Heimat viel besser helfen zu können, als direkt vor Ort. Aber die Ukraine wird für immer mein Zuhause bleiben, ich werde immer wieder zurückkehren, auch mit Kulturprojekten. Ich möchte mein Land dabei unterstützen, neu zu erblühen.

Markaryan: Mir geht es ähnlich. Auch ich kann mich hier in Luzern nützlicher machen als in Moskau. Ehrlich gesagt weiss ich nicht, was ich tun werde, wenn mein Studium im nächsten Sommer beendet ist. Ich weiss nur, dass ich meine zehn Jahre jüngere Schwester schon seit sechs Monaten nicht mehr gesehen habe.

