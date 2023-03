Stadt Luzern Gameorama eröffnet Virtual-Reality-Arena Das Luzerner Spielmuseum beginnt mit dem Betrieb am neuen Standort – zumindest teilweise. 15.03.2023, 08.45 Uhr

Einblick ins Spielemuseum Gameorama am ursprünglichen Standort. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. 6. 2020)

Das Stadtluzerner Spielmuseum Gameorama bietet ab heute eine neue Attraktion: Gruppen können in einer Virtual-Reality-Arena in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Vier Spielerinnen und Spieler können dabei gleichzeitig in den sieben verfügbaren Spielen eintauchen, die rund 3 bis 5 Minuten dauern. Die VR-Arena kann für Gruppen von 4 bis 8 Personen zum Einführungspreis von 250 Franken für 50 Minuten gemietet werden.