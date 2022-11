Stadt Luzern: GPK spricht sich für Steuersenkung aus

Stadt Luzern Neuer Vorschlag für Steuersenkung steht im Raum Die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments schlägt eine Senkung von 1,75 auf 1,7 Einheiten vor – und beschreitet damit einen Mittelweg, der bei den Linken schlecht ankommt. Simon Mathis 11.11.2022, 15.10 Uhr

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Stadtrates Luzern hat sich für eine Steuersenkung von 1,75 auf 1,7 Einheiten ausgesprochen. Der Entscheid fiel laut Mitteilung mit einer «knappen Mehrheit». Da in der elfköpfigen Kommission fünf Bürgerliche, fünf Linke und ein GLP-Mitglied sitzen, kann davon ausgegangen werden, dass die Grünliberalen das Zünglein an der Waage waren. Dazu passt, dass Mitte, FDP und GLP bereits im Sommer eine Steuersenkung auf 1,65 Einheiten forderten. Mit den vorgeschlagenen 1,7 Einheiten schlägt die GPK also einen Mittelweg ein.

Soll die Stadt Luzern die Steuern senken? Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. September 2022)

«Eine Steuersenkung um einen ganzen Zehntel hätten wir viel lieber gesehen», sagt FDP-Fraktionschef Marco Baumann auf Anfrage. Die Liberalen haben in der letzten Debatte des Grossen Stadtrats ein Referendum angekündigt, sollte es zu keiner Steuersenkung kommen. Dabei bleibt es laut Baumann auch:

FDP-Fraktionschef Marco Baumann. Bild: PD

«Das Referendum würden wir nur ergreifen, sollte sich das Parlament grundsätzlich gegen eine Senkung aussprechen.»

Mit dem Kompromiss könne die FDP also leben. Die Senkung selbst sei für die Freisinnigen nach wie vor unbestritten: «Gerade mit Blick auf die Überschüsse der vergangenen Jahre führt nichts an diesem Schritt vorbei.» Die Stadt Luzern schreibt seit Jahren hervorragende Abschlüsse, blickt jedoch mit Sorgen in die Zukunft. So ist für 2023 ein Defizit von elf Millionen Franken budgetiert. Grund sind bekannte Risiken wie der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und die Rezessionsgefahr. Zudem plant die Stadt, in den nächsten Jahren deutlich mehr Geld auszugeben.

SP lehnt jegliche Steuersenkung ab

Aus Sicht des SP-Fraktionschefs Simon Roth ist der Vorschlag der GPK alles andere als ein Kompromiss: «Das ist einfach ein bisschen weniger als die Maximalforderung.» Deshalb lehne die SP auch diese halbierte Senkung ab. «Für uns ist klar, dass von einer Steuersenkung vor allem Menschen mit hohem Einkommen profitieren», führt Roth aus.

SP-Fraktionschef Simon Roth. Bild: PD

Wenn man die Bevölkerung an den hohen Überschüssen teilhaben lassen wolle, sei ein Pro-Kopf-Beitrag das fairere Mittel. Ein solcher Zustupf von 180 Franken pro Person wurde Ende Oktober vom Stadtparlament knapp gutgeheissen – zurzeit arbeitet der Stadtrat an einem Bericht und Antrag, der dann erneut vom Parlament abgesegnet werden muss.

Roth betont, es sei auch nicht im Sinne der SP, wenn die Stadt laufend Überschüsse anhäuft. «Wir haben die Budget-Ungenauigkeit schon vor den Bürgerlichen kritisiert.» Im Bereich der Budgetierung erwarte er aber dank der vom Stadtrat getroffenen Massnahmen eine Verbesserung. In Anbetracht der hohen bevorstehenden Investitionen etwa zur Umsetzung der Klimastrategie und neuen Angeboten wie die Tagesschule sei jetzt aber nicht der richtige Zeitpunkt für eine Steuersenkung – zumal die Finanzprognosen der Stadt düster seien.

Die Fronten sind also verhärtet. Angesichts der zurzeit knappen Mehrheiten verspricht die Debatte im Grossen Stadtrat spannend zu werden. Eine Steuersenkung – in welcher Höhe auch immer – müsste zwingend noch vom Volk abgesegnet werden.