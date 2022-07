Stadt Luzern Graugänse sorgen für viel Kot am See – Badegäste sollen aufs Füttern verzichten Das wärmere Klima und die intensivere Landwirtschaft kommen den Wasservögeln entgegen. Deren Zahl nimmt zu – teils mit unästhetischen Folgen. Stefan Dähler 15.07.2022, 05.00 Uhr

Graugänse auf der Ufschötti. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 7. Juli 2022)

Derzeit sind die Luzerner Badestellen nicht nur bei Menschen beliebt. Regelmässig kommen Graugänse in grosser Zahl an Land, begeben sich auf die Wiese, fressen das Gras – und hinterlassen viel Kot. Das hat die Luzerner Umweltberatung dazu veranlasst, via Facebook und Twitter folgenden Aufruf an die Bevölkerung zu starten: