Stadt Luzern Grosser Umbau des LUKB-Hauptsitzes: Wer die Bank besuchen will, muss ins Untergeschoss Im Herbst startet der Totalumbau der Kundenhalle der LUKB an der Pilatusstrasse: Ein Jahr lang müssen Kunden mit einem Provisorium vorliebnehmen. Dafür gibt's danach mehr Privatsphäre und ein Café. Robert Knobel 21.06.2022, 14.48 Uhr

Der Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (19.01.2022)

Die über acht Millionen Franken teuren Umbauarbeiten des Hauptsitzes der Luzerner Kantonalbank (LUKB) an der Pilatusstrasse in Luzern beginnen in diesem Herbst. Das Erdgeschoss soll dabei komplett umgestaltet werden. Anstelle von traditionellen Bankschaltern stehen in Zukunft Beratungsräume mit mehr Privatsphäre im Fokus. In der Kundenhalle sollen dabei auch sichtbare thematische Schwerpunkte gesetzt werden – etwa mit einem Immobilien- oder einem Vorsorgebereich, wie die LUKB-Medienstelle mitteilt. Das Erdgeschoss soll zudem noch stärker für Kundenveranstaltungen genutzt werden.