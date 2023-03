Stadt Luzern Grüne wollen mehr regionales und gesundes Essen im Mittagstisch Die Stadt Luzern soll eine Ernährungsstrategie erarbeiten, fordern die Grünen und Jungen Grünen in einer Motion. 06.03.2023, 16.27 Uhr

Gesunde und regionale Nahrungsmittel sollen in der Stadt Luzern stärker gefordert werden. Das fordert die Grüne/Junge Grüne-Fraktion in einer Motion. Konkret soll der Stadtrat eine Ernährungsstrategie erarbeiten und dem Grossen Stadtrat vorlegen. Die Strategie soll aufzeigen, «wie die Stadt eine gesunde und regionale Ernährung und die Beschaffung entsprechender Lebensmittel in den städtischen Institutionen verbindlich verankern und fördern kann», heisst es im Vorstoss.