Überfall in Luzern

Am Dienstag haben zwei bewaffnete Männer ein Geschäft an der Murbacherstrasse in der Stadt Luzern überfallen. Der Inhaber des Ladens schildert, wie er den Überfall erlebte und versuchte, die Täter zu stoppen. Ausserdem fordert er mehr Polizeipräsenz.

10.08.2022, 17.38 Uhr