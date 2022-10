Stadt Luzern Hausbesetzung an der Kellerstrasse – jetzt spricht der Anwalt der Eigentümerschaft Anwalt Benno Studer sagt, wieso die Eigentümerschaft vorerst keine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs einreicht und was der geplante Verkauf des Gebäudes mit einem Tier-Gnadenhof zu tun hat. Roman Hodel Jetzt kommentieren 08.10.2022, 17.15 Uhr

Meterlange Stofftransparente mit der Aufschrift «besetzt» hängen seit dem vergangenen Mittwoch an der ockerfarbenen Fassade der Liegenschaft Kellerstrasse 28a im Luzerner Tribschen-Quartier. Das Kollektiv Kellerhaus hat das seit Jahren leerstehende Wohngebäude in Beschlag genommen. Bislang ist keine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs eingegangen, wie es bei der Luzerner Polizei auf Anfrage heisst. Das erstaunt nicht. Denn eine Anzeige habe nicht erste Priorität, wie Benno Studer sagt. Er ist Anwalt, als Willensvollstrecker des Hauseigentümers eingesetzt und ergänzt:

«Aber wir behalten uns die Anzeige vor, denn diese Besetzung können wir nicht akzeptieren.»

Das besetzte Haus an der Kellerstrasse 28a. Bild: hor

Grund für die in manchen Augen wohl grosszügige Haltung: Das Schicksal der Liegenschaft dürfte bald einen entscheidenden Schritt weiter sein. Bekanntlich läuft ein Verfahren wegen eines Streits um das Eigentum. Der Fall liegt vor Bundesgericht, wie Studer bestätigt. Er rechnet demnächst mit einem Urteil. Der Aargauer ist ein bekannter Anwalt für Erb- und bäuerliches Bodenrecht, zudem Autor des «Beobachter»-Ratgebers «Testament, Erbrecht», den es mittlerweile in der 18. Auflage gibt.

Erbberechtigte Parteien nur mit Pflichtanteilen berücksichtigt

Der Hauseigentümer, eine Privatperson, ist bereits 2017 verstorben. Ein Grossteil seines Vermögens – darunter mehrere Liegenschaften vor allem in der Zentralschweiz – hat er einer nach seinem Tod gegründeten Stiftung vermacht. Deren Zweck lautet: «Sanierung, Fertigstellung und Betrieb des Gnadenhofes in Ballwil». Die beiden erbberechtigten Parteien hat er derweil lediglich mit Pflichtanteilen berücksichtigt. Eine der beiden Parteien akzeptierte dies nicht und focht den Erbvertrag vor Gericht an – bislang jedoch erfolglos. Studer ist guter Dinge, dass die obersten Richter gleich entscheiden werden wie die Vorinstanzen. Wenn ja, würden sämtliche Liegenschaften definitiv der Stiftung gehören.

Benno Studer. Bild: zvg

Und dann? Damit die Stiftung ihren Zweck erfüllen kann, braucht sie laut Studer, der auch Stiftungsratspräsident ist, Geld und nicht (nur) Immobilien. Er geht davon aus, dass verschiedene Häuser verkauft würden, darunter auch jenes an der Kellerstrasse. Wobei die anderen Gebäude in einem weitaus besseren Zustand seien und auch vollvermietet. Geschätzt worden seien die Liegenschaften bereits – bis auf jene in Luzern. Den Kaufpreis würde Studer aber so oder so nicht nennen.

Seit dem Tod des Eigentümers gab es mehrere Kaufinteressierte. Nicht nur Genossenschaften, wie die Besetzenden schreiben, sondern unter anderem ein Ehepaar, das bereits ein Mietshaus in der Nachbarschaft besitzt. Die Frau sagt:

«Wir liessen uns das Haus zeigen, doch wir lehnten ab. Der Zustand ist so schlecht – da müsste man viel zu viel Geld investieren.»

Sie klagt, dass das Gebäude seit Jahren eine Belastung für das Quartier sei – vor allem, als Drogensüchtige darin gehaust hätten. «Zeitweise hatten wir ausserdem die Befürchtung, dass ein Bordell daraus werden könnte.»

Studer betont, dass es sich nicht um ein Spekulationsobjekt handle: «Nur, seit der Anfechtung des Erbvertrags vor fünf Jahren ist ein Verkauf nicht möglich, selbst wenn wir wollten.» Zuerst müsse geklärt sein, wem die Liegenschaft gehöre. Er staunt überhaupt, wie detailliert das Kollektiv Kellerhaus über den Fall Bescheid weiss. Über deren Slogan «wir wollen das Kellerhaus kaufen» kann er indes nur den Kopf schütteln. Er sagt:

«Sie sind bis heute nie mit uns in Kontakt getreten – auch nicht im Vorfeld. Denn dann hätte man vielleicht etwas arrangieren können für eine Nutzung auf Zeit.»

