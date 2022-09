Stadt Luzern «Hier sind wir wie eine grosse Familie» – auf dem Gerlisberg haben Ukrainerinnen in einem Kloster Schutz gefunden Im Kloster St. Anna Gerlisberg teilen die Schwestern ihre Räumlichkeiten und ihren Alltag mit einer Gruppe von geflüchteten Ukrainerinnen. Wir haben die zusammengewürfelte Gruppe von Frauen besucht. Miriam Abt Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Ende einer kurvigen Strasse zwischen Weinreben und Gemüsegärten treffen Welten aufeinander. Seit März lebt im Kloster St. Anna auf dem Stadtluzerner Gerlisberg eine Gruppe von 15 geflüchteten Ukrainerinnen zusammen mit den Kapuzinerinnen. Der Fussweg zum Gebäude ist steil und anstrengend, wenn auch nicht vergleichbar mit der Anreise jener, die hier untergebracht sind. Oben angekommen wird man mit einer eindrücklichen Aussicht auf den Vierwaldstättersee belohnt.

Kloster St.Anna Gerlisberg. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Mai 2022)

Eine der Bewohnerinnen war bis vor kurzem die 41-jährige Anzhela Bondachuck aus Kiew. Soeben ist sie mit ihren Kindern in eine Wohnung in Büron gezogen, trotzdem ist sie noch regelmässig auf dem Gerlisberg anzutreffen. Sie sitzt auf einem Plastikstuhl im Garten und erzählt in fliessendem Englisch von ihrer Zeit im Kloster: «Hier sind wir wie eine grosse Familie.»

Im Kloster Gerlisberg sind 15 Ukrainerinnen untergebracht, die vor dem Krieg flüchten mussten. Auf dem Bild zu sehen ist Schwester Maria Raphael mit Anzhela. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. September 2022)

Mit ihr am Tisch sind drei ihrer neuen Freundinnen, die wie sie aus der Ukraine geflüchtet und nacheinander eingezogen sind. Die Frauen wirken vertraut, denn sie verbinden gleiche Erlebnisse und Wünsche. «Mein einziger Traum ist es, dass der Krieg bald wieder vorbei ist», sagt Anzhela stellvertretend.

Den Worten Taten folgen lassen

Ebenfalls Teil Anzhelas vorübergehender Familie ist die Oberin des Klosters, Schwester Maria Raphael. Sie hat den Aufenthalt der Ukrainerinnen organisiert – und das mit einem klaren Beweggrund:

«Wir können ja nicht immer nur von Barmherzigkeit reden, wir müssen sie auch leben.»

In Vergangenheit hätten bereits vereinzelt Flüchtlingsfamilien im Kloster aufgenommen werden können. So sei es nach Beginn des Angriffskriegs Russlands schon bald zum Thema geworden, den Platz auch mit Ukrainerinnen zu teilen. Die Schwestern hätten darüber abgestimmt – und wenige Wochen später waren die ersten Schutzsuchenden da.

Die Frauen helfen gerne im Klostergarten aus, Anzhela ist aber lieber in der Küche. v.l.n.r: Schwester Maria Raphael, Olesya, Olena, Tetiana und Anzhela. Dominik Wunderli (Luzern, 7. September 2022)

Einige von ihnen haben in der Zwischenzeit schon etwas Deutsch gelernt, andere können Englisch oder Italienisch. Meistens aber verständigen sich die Schwestern mit Hilfe einer Übersetzungs-App mit den Frauen – dann wird ein Smartphone am Tisch herumgereicht. «Und sonst funktioniert es auch mit Händen und Füssen», fügt die Oberin an.

Reden ist Gold

Am Leben im Kloster habe sich durch die neuen Mitbewohnerinnen nicht viel verändert, lediglich lauter sei es geworden. Die Schwestern sprechen normalerweise zu gewissen Mahlzeiten nicht, unter den aussergewöhnlichen Umständen brechen sie jedoch das Schweigen:

«Für die Seelengesundheit ist es wichtig, dass die Frauen miteinander reden können.»

Ob die Geflüchteten eine ähnliche religiöse Ansicht hätten wie sie, spiele der Schwester Maria Raphael keine Rolle. Die Voraussetzung war eine andere: «Uns war es wichtig, dass es Frauen sind – und gut zu Fuss müssen sie sein», sagt sie mit einem Schmunzeln und blickt auf die Innenstadt herunter.

Je nach Zeit und Bedürfnis integrieren sich die Frauen mehr oder weniger in den Alltag, unterstützen die Schwestern im Garten und in der Küche. «Wenn wir Hilfe brauchen, steht das ganze Haus da.» Schwester Maria Raphael erzählt auch von Ukrainerinnen, die schon bald wieder ausgezogen sind, weil sie Arbeit in einem anderen Kanton gefunden haben: «Einige konnten nicht schnell genug Deutsch lernen und wieder selbstständig sein.»

Den Blick nach vorne gerichtet

Auch Anzhela bemüht sich darum, die Sprache schnell zu lernen. Sie besucht seit kurzem täglich einen Deutschkurs, hat aber schon vorher mit dem Lernen begonnen. «Trotzdem sind meine Kinder besser als ich», sagt sie und lacht. Ihr Sohn und ihre Tochter wurden soeben in Büron eingeschult. Wenn sich dieser neue Alltag eingependelt hat, will sie wieder arbeiten. Nicht als Juristin, wie sie es in der Ukraine tat, sondern etwa als Aushilfe im Verkauf.

«Wir wissen nicht, wie lange wir noch hier sein werden – deshalb schaue ich nach vorne.»

Anzhela kam allein im Kloster an, ehe auch ihre beiden Kinder mit Hilfe deren Vater flüchten konnten und ebenfalls aufgenommen wurden. Nun hat sie ihre Engsten wieder bei sich – vom Vater ihrer Kinder lebte sie schon vor der Flucht getrennt. Andere der Frauen mussten ihre Söhne oder Ehemänner zurücklassen. So wie etwa eine Mitbewohnerin aus Charkiw. Anzhela übersetzt: «Sie hofft die ganze Zeit auf gute Neuigkeiten aus der Ukraine. Auf etwas anderes kann sie sich nicht fokussieren.»

Die Gruppe bewegt sich in Richtung Küche, die trübe Stimmung vom Reden über den Krieg lichtet sich langsam. Eine Schwester spaziert vorbei und wird von den Ukrainerinnen herzlich umarmt. Wenn Anzhela über das Kloster spricht, kommt sie aus dem Schwärmen nicht mehr heraus und blickt immer wieder dankend zu Schwester Maria Raphael.

Anzhela und die Schwestern freuen sich über die gegenseitige Gesellschaft. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. September 2022)

Wenn der Krieg vorbei ist, will sie das Kloster unbedingt wieder besuchen. «Aber das nächste Mal komme ich als Touristin und nicht als Flüchtling.» Anzhela krempelt die Ärmel ihres weissen Hemdes hoch und stellt sich neben ihre Freundinnen, die gerade Kartoffeln rüsten. Sie widmet sich dem Bohnenwaschen und schliesst sich der deutsch-englisch-ukrainischen Konversation an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen