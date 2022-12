Neues Buch erzählt Geschichte der Luzerner Neustadt

Stadt Luzern Hirschmatt-Neustadt: Neues Buch erzählt die Geschichte des «Zukunftsquartiers» Vom Luzerner Theater zum Helvetiagärtli: Der Autor Stefan Ragaz lädt zur historischen Entdeckungstour des urbansten Stadtteiles ein. Simon Mathis Jetzt kommentieren 28.12.2022, 12.08 Uhr

Das Hirschmatt-Neustadt-Quartier ist ein besonderer Stadtteil Luzerns. Entstanden ist das «Zukunftsquartier», wie man es damals auch nannte, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert – im Eiltempo von nur 15 Jahren. Die Entwicklung hatte einen enormen Einfluss auf die Einwohnerzahl Luzerns: Sie verdoppelte sich in kürzester Zeit. Mit einem neuen Buch will der Quartierverein Hirschmatt-Neustadt die Geschichte des Stadtteiles erzählen. Autor Stefan Ragaz entführt die Leserinnen und Leser auf einen informativen Rundgang zu verschiedenen Wahrzeichen vom Luzerner Theater bis zum Helvetiagärtli.

Das Cover des neuen Quartierbuchs. Bild: Studio Bergerberg

«Bislang gibt es drei Bücher, die sich mit der Geschichte unseres Quartiers beschäftigen», erzählt Markus Schulthess, Co-Präsident des Quartiervereins. Sie sind 1949, 1964 und 1978 erschienen. Die letzte Publikation liegt also über vierzig Jahre zurück. Deshalb habe der Verein entschlossen, die Geschichte neu aufarbeiten zu lassen. «Wir leben zwar im digitalen Zeitalter, aber wir wollen Interessierten die Möglichkeit geben, in einem Buch zu schmökern.» Es gehöre zur Tradition des Vereins, der Öffentlichkeit Zeitdokumente zur Verfügung zu stellen. Die Gestaltung stammt von der Luzerner Firma Bergerberg – mit den Farben Blau und Gelb lehnt sie sich an die drei Vorgängerbücher an.

Ausdruck einer «selbstbewussten Urbanität»

Wie das neue Buch ausführt, war die Hirschmatt im 19. Jahrhundert noch kaum bebaut, dominiert von Sumpf und Wiesen. Das änderte sich, als die Bahnlinie von der Pilatusstrasse in den Süden der Hirschmatt verlegt wurde. Dies ermöglichte die Umsetzung des Stadtbauplans von 1897, also die Schaffung einer «schachbrettartigen Überbauung mit Blockrandbebauungen und Parkanlagen» auf der Hirschmatt. Bald schon etablierten sich hier diverse Hotels, vor allem in der Nähe des Bahnhofs wurden repräsentative Bauten mit reichem Fassadenschmuck gebaut.

Luftaufnahme der Stadt Luzern von 1939. Neben dem Bahnhof ist die charakteristische Blockrandbebauung gut zu erkennen. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/ Stiftung Luftbild Schweiz, 1939, Fotograf: Werner Friedli, LBS_MH01-008419/Public Domain Mark

Der Stadtplan war Ausdruck einer «selbstbewussten Urbanität», wie es der Journalist und Historiker Stefan Ragaz ausdrückt. Das Quartier bot Wohnungen für den neuen Mittelstand: vor allem Beamte, Kleinunternehmer und Angestellte liessen sich hier nieder. Schon damals wohnten die ärmeren Schichten – etwa Gastarbeiter aus Italien – an der Basel-, Bern- oder Neustadtstrasse. Ragaz weist darauf hin, dass die Blockrandbebauungen nach 1910 in Verruf gerieten. Einerseits, weil «Spekulanten versuchten, den letzten Freiraum zuzupflastern». Andererseits galt die Bauweise zunehmend als «undemokratisch», da die unteren Wohnungen weniger Licht erhielten als die oberen.

Ungleiche Pferdestärken am Kauffmannweg um 1925. Fotograf unbekannt. Bild: Stadtarchiv Luzern, F2a/08.01:01. Foto: Schwarzmann Automobile AG, Kriens

Ragaz beleuchtet spannende Episoden der Quartiersgeschichte, die auch heute noch aktuell sind: nicht zuletzt die Wirren rund ums Luzerner Theater. Das Gebäude wurde 1924 Opfer eines Grossbrandes. Der Dachstock mitsamt eingelagerten Kulissen und Requisiten brannte ab. Gegen den Wiederaufbau formierte sich Widerstand: Gewisse Kreise empfanden das Theater als «Verkehrshindernis» und «Geldverschleuderung». Sie forderten nachgerade den Abbruch des Gebäudes. Die Stimmbevölkerung unterstützte den Wiederaufbau letztlich aber klar.

«Schandtat» am Freienhof

Andere Gebäude im Quartier hatten weniger Glück. So etwa der Freienhof neben der Jesuitenkirche, dessen Abbruch Ragaz ausserordentlich bedauert. Das gotische Bauwerk wurde im 13. Jahrhundert erbaut und war älter als die Kapellbrücke. Der Freienhof gehörte zur Stadtbefestigung, bildete den östlichen Abschluss der Stadtmauer und wurde mit der Kapellbrücke verbunden, als diese 1365 entstand. Um 1800 wurde der Freienhof zu einer Brauerei umfunktioniert, später beherbergte er eine Druckerei und Kunsthandlung.

Der Rückbau des Freienhofes zwischen dem Luzerner Theater und der Jesuitenkirche gilt heute weitum als Bausünde. Bild: Stadtarchiv Luzern, F2a/10u11- 06-D

Rückgebaut wurde der Freienhof 1949, weil an seiner Stelle die neue Zentralbibliothek vorgesehen war. Bekanntermassen wurde diese schliesslich nicht an der Reuss realisiert. Ragaz bilanziert: «Heute zeugt die grüne Wiese neben der Jesuitenkirche wie ein ungewolltes Mahnmal von der Ignoranz der seinerzeitigen Politiker.» Überhaupt nimmt Ragaz kein Blatt vor den Mund, wenn es um bauliche «Schandtaten» der Vergangenheit geht.

Vom Flanierpark zum kleinen Gärtli

Auch kleine Schmuckstücke finden Platz im Buch. So erzählt Ragaz die Geschichte des Helvetiagärtlis: 1900 noch ein grosszügiger Flanierpark des Hotels Helvetia, verödete die Grünfläche zunehmend. In den 1990er-Jahren schliesslich tat sich die Quartierbevölkerung zusammen, um das Gärtli wieder zu beleben: Heute ist es ein beliebter Rückzugsort mit Gartenrestaurants.

Strassenreinigungsfahrzeuge und Mitarbeiter auf dem Bundesplatz, um 1935. Bild: Stadtarchiv Luzern, F2a/ 26.03:11

Das sind nur einige Posten in der lesenswerten Publikation, die angereichert ist mit zahlreichen aufschlussreichen und launigen Fotografien. Die Publikation macht Lust, ein altbekanntes Quartier neu zu entdecken.

Hinweis Das Buch «Hirschmatt Neustadt Luzern» ist in der Hirschmatt-Buchhandlung Luzern an der Hirschmattstrasse 26 erhältlich. Preis: 39 Franken.

