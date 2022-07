Stadt Luzern Hündeler ärgern sich über Velos in der Freilaufzone – Polizei kündigt Kontrollen an Trotz Fahrverbot durchqueren immer wieder Velos die Hundewiese beim Richard-Wagner-Museum im Tribschen. Ob die Stadt Massnahmen ergreift, hängt aber davon ab, ob die Freilaufzone überhaupt bestehen bleibt. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Velofahrer auf der Hundewiese im Tribschen. Quelle: PD

Es ist bekannt: An schönen Tagen kann es am Seeufer in Luzern auch mal etwas enger werden. Das führt teilweise zu Konflikten. So kommen sich bei der Hundefreilaufzone beim Richard-Wagner-Museum im Tribschen Hündeler und Velofahrende immer wieder ins Gehege. Das berichtet eine Hundehalterin, die sich bei unserer Zeitung gemeldet hat.